Литва повысила готовность своей армии из-за совместных учений РФ и Беларуси
- 7.02.2022, 19:23
В Литве считают, что часть российских войск останется в Беларуси и после учений.
Вооруженные силы Литвы повысили уровень готовности в связи с началом в Беларуси совместных российско-белорусских военных учений.
Как сообщает LRT , об этом в интервью BNS сказал командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис.
Он утвердительно ответил на вопрос агентства о том, находятся ли литовские военные в повышенной готовности в связи с проведением учений, к которым, по данным НАТО, привлечены около 30 тысяч военнослужащих.
По словам Рупшиса, литовские подразделения находятся на позициях и смогут быстро отреагировать на потенциальные угрозы.
Командующий также отметил: он убежден, что по крайней мере часть российских войск останется в Беларуси и после учений.
"Конечно, под вопросом, какие именно подразделения останутся и какие силы", - отметил он, добавив, что если Россия не станет забирать домой подразделения, обеспечивающие логистику, инженерные мероприятия и противовоздушную оборону, это "фундаментально изменит ситуацию в Беларуси".