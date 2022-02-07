Поступится ли Путин принципами? 8 Аркадий Янковский

7.02.2022, 19:32

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Аркадий Янковский

Обращение тщательно продумано и пронизано недвусмысленными намеками диктатору.

Публичное обращение ястреба-ветерана генерала Леонида Ивашова к президенту РФ от имени офицерства страны, это, если хотите, своеобразный демарш-наоборот Нины Андреевой времён наступавшего коллапса СССР.

Только тогда открытое письмо в газете "Советская Россия", ставшей вмиг знаменитой преподавателя и сталинистки из Ленинградского технологического института, изначально выглядело личным протестом твердолобого консерватора против горбачёвской перестройки и написано было, кроме небольшой редакторской правки, ей самой.

На сей же раз, очевидно, предупредительный текст главнокомандующему РФ хоть и изложен с солдафонскими экзерсисами, но это, скорее, сделано нарочито.

Обращение тщательно продумано и пронизано недвусмысленными намёками диктатору, что говорит о действительно экспертном коллективном авторстве.

Пассажи про угрозы внутреннего характера для страны, исходящие от "модели государства, качества власти и состояния общества", говорят сами за себя...

Как мы видим в последнее время, катастрофичность последствий вероятной горячей фазы агрессии Кремля против Украины всё лучше и лучше понимают в самых разных кругах, в том числе и в российском истеблишменте.

За выпадом многозвёздного восьмидесятилетнего отставника Генштаба наверняка стоят люди в погонах, призванные по уставу принимать ключевые решения в случае чего...

Безумен ли диктатор? Каков баланс настроя в его ближайшем окружении, и кого он, всё-таки, готов послушать в критической ситуации?

Не Эммануэля Макрона или Олафа Шольца же в самом деле?

Думается, что поступиться принципами, распираемыми изнутри алчными хотелками в духе Адольфа Алоизовича, российского геополитика заставят не Макрон и не Шольц, и даже не Джонсон или Байден.

Сделает это, быть может, Леонид Ивашов.

Точнее, те, кто за ним стоит...

Аркадий Янковский, kasparov.ru

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