Поступится ли Путин принципами?8
- Аркадий Янковский
- 7.02.2022, 19:32
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Обращение тщательно продумано и пронизано недвусмысленными намеками диктатору.
Публичное обращение ястреба-ветерана генерала Леонида Ивашова к президенту РФ от имени офицерства страны, это, если хотите, своеобразный демарш-наоборот Нины Андреевой времён наступавшего коллапса СССР.
Только тогда открытое письмо в газете "Советская Россия", ставшей вмиг знаменитой преподавателя и сталинистки из Ленинградского технологического института, изначально выглядело личным протестом твердолобого консерватора против горбачёвской перестройки и написано было, кроме небольшой редакторской правки, ей самой.
На сей же раз, очевидно, предупредительный текст главнокомандующему РФ хоть и изложен с солдафонскими экзерсисами, но это, скорее, сделано нарочито.
Обращение тщательно продумано и пронизано недвусмысленными намёками диктатору, что говорит о действительно экспертном коллективном авторстве.
Пассажи про угрозы внутреннего характера для страны, исходящие от "модели государства, качества власти и состояния общества", говорят сами за себя...
Как мы видим в последнее время, катастрофичность последствий вероятной горячей фазы агрессии Кремля против Украины всё лучше и лучше понимают в самых разных кругах, в том числе и в российском истеблишменте.
За выпадом многозвёздного восьмидесятилетнего отставника Генштаба наверняка стоят люди в погонах, призванные по уставу принимать ключевые решения в случае чего...
Безумен ли диктатор? Каков баланс настроя в его ближайшем окружении, и кого он, всё-таки, готов послушать в критической ситуации?
Не Эммануэля Макрона или Олафа Шольца же в самом деле?
Думается, что поступиться принципами, распираемыми изнутри алчными хотелками в духе Адольфа Алоизовича, российского геополитика заставят не Макрон и не Шольц, и даже не Джонсон или Байден.
Сделает это, быть может, Леонид Ивашов.
Точнее, те, кто за ним стоит...
Аркадий Янковский, kasparov.ru