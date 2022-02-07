Белорусские баскетболистки внезапно не полетели на квалификацию к чемпионату мира 4 7.02.2022, 19:38

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Что случилось?

В тени Олимпиады в Пекине осталась новость о том, что женская сборная Беларуси по баскетболу решила не лететь в Японию на квалификацию к чемпионату мира-2022. Официальная причина, озвученная Белорусской федерацией баскетбола — найденный коронавирус у спортсменок и тренеров. В то же время Международная федерация баскетбола в числе причин отказа нашей сборной от участия в отборе COVID-19 не упоминала. Zerkalo.io решил разобраться в ситуации.

Дня начала отметим, что на минувшем чемпионате Европы сборная Беларуси неожиданно заняла четвертое место. Это дало возможность принять участие в квалификации к чемпионату мира. Причем условия выхода в финальную стадию не самые трудные: заветные путевки получают три из четырех команд.

По результатам жеребьевки белорускам выпало лететь в Японию, где их с 10 по 13 февраля поджидали встречи с местной сборной, Канадой, а также Боснией и Герцеговиной. Но 5 февраля на сайте Белорусской федерации баскетбола появился пресс-релиз, в котором было сказано, что «у значительной части спортсменок и представителей тренерского штаба непосредственно перед вылетом был обнаружен коронавирус», а в аэропорту «проявились симптомы еще у некоторых игроков». Поэтому, мол, БФБ совместно с Министерством спорта и туризма приняли «непростое решение» — остаться дома.

На сайте Международной федерации (FIBA) на следующий день опубликовали новость из двух предложений, где про коронавирус не было ни слова: «БФБ проинформировала FIBA о решении отменить участие своей команды в отборочном турнире в Осаке (Япония). Несмотря на данный отказ, остальные игры состоятся по расписанию».

То есть, турнирной интриги больше нет: все три участника выходят на чемпионат мира. Но нас больше интересует белорусская команда. Ведь это самая успешная игровая сборная в суверенной истории страны. Напомним, что белоруски стали третьими на чемпионате Европы-2007, занимали четвертое место на чемпионате мира-2010, дважды были среди участниц Олимпиады (2008, 2016).

Помощник главного тренера сборной Алексей Пынтиков сообщил следующее:

— Говорить особо и не о чем. Тут все просто — «плюсанули» (получили положительные результаты тестов на COVID-19 — Прим.) и не поехали. Тем более, я отвалился практически первым и толком не воспроизведу хронологию.

Менеджер женской сборной Александр Кудрявцев был еще более краток:

— На данный момент не даю никаких комментариев.

К слову, на сайте БФБ не было ни информации о составе команды на отборочный турнир, ни упоминания о подготовке сборной. Лишь за 28 января можно найти пост о соперниках сборной Беларуси с такими словами: «Нашей команде предстоит непростое путешествие в сложной эпидемиологической ситуации, когда нет времени на акклиматизацию к часовым поясам. Учитывая карантинные ограничения в Японии, состязаться команды будут в закрытом формате, так называемом „пузыре“».

С Zerkalo.io на условиях анонимности поговорил один из представителей сборной, знакомый с ситуацией. По его словам, причиной отмены действительно был COVID-19:

— Все началось с коронавируса у игроков «Горизонта», где есть члены национальной команды. Потом уже на сборе заболели другие, в том числе из расширенной заявки. Стали присылать подтверждения положительных тестов и те, кто выступает за границей. В итоге в день вылета здоровых осталось восемь человек и главный тренер. Новичков уже не могли добавить. FIBA, вероятно, разрешила бы выступать неполным составом (стандартная заявка на матч в баскетболе включает 12 игроков — Прим.), но и среди этих восьми были люди с сомнительными тестами. С учетом очень строгих карантинных мер в Японии рисковали надолго застрять там, причем даже без участия в турнире (если бы заболевших обнаружили уже на месте, их не допустили бы к матчам — Прим.). На уровне руководства федерации и Минспорта в последний момент было принято решение не лететь, хотя мы уже были в аэропорту, ждали регистрацию… Не думаю, что это связано с какой-то экономией средств. Просто могли отправиться в Японию и по итогу так и не сыграть ни в одном матче.

По мнению собеседника, постфактум можно винить в ситуации FIBA, которая не сместила сроки квалификации, несмотря на новую волну коронавируса, или не допустила к чемпионату мира 16, а не 12 участников (всего будут сыграны четыре таких отборочных турнира). Можно попенять и на нашу федерацию, которая с учетом роста заболеваний в Беларуси не изолировала игроков внутреннего чемпионата.

В сухом остатке — сборная лишилась реального шанса попасть на чемпионат мира-2022. В следующий раз команда соберется лишь перед ноябрьскими матчами квалификации к Евробаскету-2023 — через девять с половиной месяцев.

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