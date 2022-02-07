Президент Польши обсудил с генсеком НАТО военные учения в Беларуси 7.02.2022, 20:39

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Дуда не исключает, что после учений российские войска могут не покинуть территорию Беларуси.

7 февраля о Беларуси на совместной пресс-конференции говорили президент Польши Анджей Дуда и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Дуда не исключает, что после учений российские войска могут не покинуть территорию Беларуси. "Это российское присутствие принципиально изменит архитектуру безопасности в нашей части Европы", — отметил он. И добавил, что тогда "в России добавится очередной военный округ", а граница между странами НАТО и Россией увеличится на 1,2 тысячи километров, передает euroradio.fm.

Столтенберг напомнил, что Североатлантический альянс рассматривает возможность увеличения сил на территории восточных союзников, но окончательного решения ещё нет.

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