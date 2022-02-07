«Не хватало еще, чтобы самолет упал, как в Барановичах» 2 7.02.2022, 21:05

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Белорусы – о восстановлении советских военных баз.

В Сети появляется все больше свидетельств массового присутствия российских войск в Беларуси. Зарубежные новостные агентства публикуют спутниковые снимки, на которых видны штурмовики Су-25 комплексы С-400 и реактивные системы «Искандер». НАТО считает, что в нашу страну Кремль ввел около 30 тысяч военных.

Издание «Флагшток» опубликовало свидетельства наличия большого количества российских военных в деревне Зябровка, что в Гомельской области. Информация об этом появилась 5 февраля. Но уже 7 числа местные жители рассказали «Белсату», что эшелоны с российской техникой и военными покинули поселок.

«Были целые грузовые составы на железной дороге. Их было действительно очень и очень много. Вся станция была убита. Но вскоре они уехали и сейчас здесь тишина и никого ничего нет. Ни на бывшем аэродроме, ни на станции», – говорит Любовь из Зябровки.

Местные жители говорят, что это выглядит как информационная атака, поскольку рядом граница с Украиной и возят эшелоны, будто делают специальные вбросы в информационное пространство. Примечательно, что бывший военный аэродром в Зябровке официально не собирались использовать в рамках военных учений «Союзная решимость».

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Satellite image of the newly established Russian military camp south of Rechytsa in Belarus.



Tents, trucks and artillery have been deployed here.



1/ pic.twitter.com/lE9rIRHURN — C O U P S U R E (@COUPSURE) February 5, 2022

Что осталось от военной инфраструктуры в Зябровке

Читательница «Белсата» Любовь рассказала нашему телеканалу, что она из деревни Зябровка Гомельской области, родилась и выросла там в семье военнослужащего. Некогда в Зябровке существовала военная база стратегической авиации СССР.

«Она располагалась рядом с границей с Украиной. Мы даже в магазин в Чернигов ездили. Там очень близко. Поэтому сюда и перебросили российские войска. Кстати, люди пишут, что здесь осталась в хорошем состоянии воинская часть. Но это неправда. Здесь разграбили все, что можно. Все коммуникации разрушили, провода, металл, также выкапывали. Единственное, что осталось – взлетная полоса. А ангары, штабы, казармы, даже дома – все уничтожено. Нет крыш, окон. И теперь, если это восстанавливать будут-то это же просто бешеные деньги нужны», – говорит Любовь.

По словам собеседника «Белсата», база существовала до 1990 года. Сразу же после исчезновения военного объекта практически все жители остались без работы. Поселение начало приходить в упадок, молодежь пыталась выехать, бывшие военные занялись торговлей.

«Если там что-то начнут строить, то местные, мне кажется, что будут рады с большего, хотя это же является оккупацией. Другое дело, что местные пожилые люди – белорусы. Вряд ли у них будет чувство безопасности от присутствия российских солдат», – говорит женщина.

Восстановление военного аэродрома в Лунинце?

В последнее время также появляются неофициальные сведения о возможности реконструкции Советской военной инфраструктуры в Лунинце Брестской области. Отношение местных жителей к этому разное.

Так жительница Лунинца рассказала «Белсату», что поддерживает идею реконструкции и возобновление работы аэродрома. По ее словам, появятся рабочие места, отремонтируют дороги, а в городе даже пообещали построить гипермаркет. На вопрос, а не стоит ли опасаться появления новой базы войск РФ в нашей стране, женщина ответила, что не думала об этом.

Другой житель города говорит, что на самом деле сейчас быт людей, живущих возле аэродрома, усложнился.

«У меня там осталась бабушка, которой уже 76 лет. Буквально вчера с ней говорил и она мне почти час жаловалась на этот аэродром. Понятно, что она пожилой человек и хочет тишины и спокойствия, а не вот это вот все. Естественно, она помнит, как было раньше, когда аэродромом активно пользовались. Как она сказала – это было хуже, чем жить возле железной дороги, к которой можно привыкнуть (но тогда она была молодая). Не хватало еще, чтобы самолет упал, как в Барановичах. Мне ее очень жаль и сейчас с родителями думаем как ее забрать к себе», – говорит читатель «Белсата».

Останутся ли россияне после учений?

Во время публикации иностранными агентствами фотографий со спутника, на которых видны российские войска, авторы указывают, что не смогли проверить подлинность фото. Но пока похоже, что войска действительно перевозят из одного места в другое.

Украина в свою очередь высказывает мнение, что риск наступления с территории Беларуси сейчас оценивается как наименьший.

«Наступление с белорусской стороны имеет наименьший уровень риска. Мы внимательно следим за учениями, которые начались на территории Республики Беларусь, изучаем как с помощью разведки, так и из открытых источников…

Поэтому могу с уверенностью вам сказать: на сегодняшний день концентрация российских войск для учений в Беларуси такова, что их недостаточно для проведения какой-либо наступательной операции», – сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга в Припяти.

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия ввела в Беларусь около 30 тысяч военных.

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