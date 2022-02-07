Страсти по капусте продолжаются 7.02.2022, 21:36

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Производители не спешат продавать дешево, если можно поставлять на экспорт дороже.

Даже по сравнению с европейскими магазинами капуста в Беларуси стоит дороже. На призыв «Нашай Нiвы» откликнулись читатели, которые прислали фотоподтверждения из Голландии, Эстонии, Польши, России. Специалисты комментируют: производителям выгодно поставлять ценные овощи на экспорт.

Литва: от 1 до 2 рублей

В крупнейших торговых сетях этой балтийской страны капуста продается от 1 до 2 рублей в переводе на белорусские деньги.

Польша: 1,83 рубля

Читатель, приславший снимок в Telegram-бот, сообщил, что в популярной торговой сети Biedronka в Варшаве капуста продается по цене 2,85 злотого за кг. Это 1,83 белорусского рубля.

Россия: 2,12 рубля

В магазине «Пятерочка» в городе Орел (Россия) заметили головки по цене 62 российских рубля за кг. Или 2,12 белорусского рубля.

Эстония: 1,43 рубля

Как рассказывает читатель из города Тарту (Эстония), в местном магазине Maxima продается капуста, которую можно приобрести по 0,49 евро за кг, что эквивалентно 1,43 белорусского рубля.

Голландия: 1,87 рубля

Один из откликнувшихся сообщил, что в конце января в Голландии покупал головку белокочанной (весом 2,3 кг) за 1,49 евро. Если пересчитать на белорусские деньги, получится 1,87 рубля за 1 кг.

Беларусь: от 1,67 до 3,99 рубля

Что же касается ситуации в белорусских магазинах, то разброс цен большой. Так, наши читатели увидели капусту в «Короне» в Минске по 1,67 рубля за кг.

Напомним, что белорусские власти ввели ограничения на стоимость овощей. Максимальный ценник на свежую белокочанную капусту в январе не мог превышать 1,67 рубля, в феврале — 1,68 рубля, в марте — 1,71 рубля, в апреле — 1,73 рубля, а в мае — 1,75 рубля.

Но ведь это не касается импорта, чем пользуются отдельные сети. Например, интернет-магазин E-dostavka предлагает белокоченную капусту из России и Узбекистана по 2,99 и 3,99 рубля за 1 кг соответственно.

Специалисты: производители не спешат продавать дешево

Как нам прокомментировали ситуацию специалисты, ситуация, действительно, необычная, несмотря на то, что в конце зимы — начале весны овощи, как правило, дорожают.

«Сейчас импорт стоит около 2 рублей без НДС в закупке, — рассказал нам эксперт. — Белорусская капуста — максимум 1,18 рубля (по постановлению). Производители не спешат продавать дешево, если можно реализовать подороже на экспорт. Хоть и ввели запрет, но многие собираются обходными путями вывозить в Россию. Запрет на экспорт только ввели, поэтому пока сложно понять ситуацию. Через какую неделю ситуация определится».

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