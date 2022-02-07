Российские военные попали в ДТП по пути на учения в Беларусь? 7.02.2022, 22:01

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Военнослужащие отказались называть медикам свои ФИО.

Пострадавшие военнослужащие отказались называть медикам свои ФИО, а все машины воинской колонны ехали со снятыми номерами, пишет телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Источники сообщают, что ДТП произошло 6 февраля в 4 утра на 418 километре автодороги «М-1» («Москва-Минск») под Смоленском. Военная колонна из 30 машин в сопровождении с военной автоинспекцией двигалась из Смоленска в сторону Беларуси. Источники из силовых ведомств региона отмечают, что на всех автомобилях колонны были сняты регистрационные номера.

В один момент водитель «Камаза» не справился с управлением и вылетел на встречку. Машина влетела в тросовые ограждения и опрокинулась. 7 военных пострадали, в основном, получив ссадины и ушибы. Приехавшие на место ДТП медики оказали пострадавшим помощь и, как обычно, собирались внести персональные данные всех, кому оказали медпомощь, в документы. С именами, датами рождениями и характером травм. Однако военные называть свои имена наотрез отказались, старшие в группе подтвердили, что военнослужащие останутся анонимными. Позже работающие на месте ДТП полицейские выяснили, что российские военные направлялись из смоленского аэродрома «Северный» в направлении с границей республики Беларусь.

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