Канада играла в масках против российских хоккеисток на Олимпиаде 7.02.2022, 22:06

Фото: ТАСС

Канадки победили россиянок.

В сборной Канады решили отыграть весь матч с Россией на Олимпиаде в масках по соображениям безопасности после сомнительного результата теста на коронавирус у одной из хоккеисток. Об этом говорится в заявлении директора женских сборных команд Канады по хоккею Джины Кингсбери, текст которого опубликовал в Twitter журналист Стив Эллис.

Игра состоялась утром 7 февраля и завершилась победой канадок со счетом 6:1. Начало игры перенесли на час, так как результаты тестов игроков на коронавирус не поступили своевременно. Первые два периода все игроки и судьи находились на льду в масках. По истечении второго игрового отрезка результаты тестирования поступили организаторам матча в полном объеме, после чего хоккейная федерация IIHF предложила сборным провести третий период без масок. В результате россиянки и судьи вышли без масок, а канадские спортсменки продолжили встречу в средствах индивидуальной защиты, передает РБК.

«Имея ограниченную информацию, наша команда пришла к соглашению отложить начало сегодняшней игры с Россией. Задержка составила около часа. Далее было решено, что из соображений безопасности все участники матча будут носить маски во время игры», — сообщила Кингсбери.

По ее словам, закончить игру канадские спортсменки предпочли также в масках.

Кингсбери рассказала, что перед игрой оказался сомнительным результат теста на коронавирус хоккеистки Эмили Кларк. «Поскольку здоровье и безопасность игроков, тренеров и персонала обеих команд были главным приоритетом, она покинула арену, чтобы изолироваться и дождаться дополнительного теста», — отметила она.

В итоге тест показал отрицательный результат.

В Федерации хоккея России ранее заявляли, что решение о переносе начала матча между сборными России и Канады на Олимпиаде было принято главой Международной федерации хоккея (IIHF) из-за задержки результатов тестов на коронавирус обеих команд, из-за чего команды играли в масках.

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