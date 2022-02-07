Цены на Турцию к началу сезона могут взлететь на 25-50% 1 7.02.2022, 22:30

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Жаркое лето для Турции прогнозируют туроператоры.

Жаркое лето для Турции прогнозируют российские туроператоры. Pegas Touristik и Tez Tour заявили, что число туристов, купивших туры по раннему бронированию, выросло почти в 10 раз по сравнению c зимой прошлого года. Такая динамика может отразиться на ценах путевок и для белорусских туристов, пишет onliner.by.

Перед сезоном цены на Турцию могут вырасти на 25—50%, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Мы не знаем, правда это или маркетинговый ход, но считаем нужным вас предупредить.

По информации туроператоров, именно Турция в этом году главный двигатель кампании по раннему бронированию на лето. Туроператоры отчитываются о приближении к допандемийным объемам продаж и даже о превышении их. Так, у Coral Travel количество ранних продаж туров в эту страну увеличилось на 38,5%, у TUI — более чем на 100%. У Pegas Touristik и Tez Tour — рост в 10 раз по отношению к прошлой зиме, а если сравнивать с допандемийным 2019/2020 годом, показатели почти достигли прежнего уровня.

Общий прогноз состоит в том, что к концу акции раннего бронирования Турция будет продаваться так же успешно, как и в докоронавирусную эпоху. На текущий момент цены у туроператоров по сравнению с прошлым годом выросли в валюте примерно на 5—10%.

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