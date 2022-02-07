Макрон требует от Путина избежать войны против Украины 15 7.02.2022, 22:39

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Он призвал Россию и Европу найти «разумный ответ» на нынешнюю ситуацию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется на деэскалацию напряженности в конфликте вокруг Украины. Сейчас России и всей Европе необходимо "найти разумный ответ", который "позволит всем избежать войны и выстроить доверие, стабильность и прозрачность", заявил Макрон перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве в понедельник, 7 февраля, передает DW.

Путин в свою очередь заявил, что у России и Франции имеется "общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе". "И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают, чтобы разрешить кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу", - сказал глава Кремля.

Визит Макрона - первая поездка столь высокопоставленного западного политика в Москву с тех пор, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной. На прошлой неделе Макрон и Путин трижды разговаривали по телефону.

Макрон настроен оптимистично, но не верит в чудеса

Незадолго до отъезда Макрон сказал в интервью французской газете Journal du Dimanche, что "геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а прояснение правил сосуществования с НАТО или ЕС". По прибытии в Москву французский лидер сообщил журналистам: "Я испытываю определенный оптимизм, но не верю в спонтанные чудеса".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил перед началом переговоров, что "ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи".

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