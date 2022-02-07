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Россия пресекла ввоз контрафактных игрушек из Беларуси

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  • 7.02.2022, 22:52
  • 2,746
Россия пресекла ввоз контрафактных игрушек из Беларуси

Игрушки уничтожат.

На трассе М-1 в Смоленской области российские таможенники остановили автомобиль, который ехал со стороны Беларуси и вез более 12 тысяч китайских детских игрушек. По документам отправителем товара значилась белорусская фирма, получателем – рязанская фирма.

При проверке таможенники обнаружили, что три партии роботов маркированных товарными знаками сходными до степени смешения с товарными знаками HULK, SUPER HERO, AVENGERS, правообладателем которых является американская компания. Представитель правообладателя подтвердил таможенникам, что игрушки являются контрафактными, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

Фирма-получатель получила административный штраф, игрушки уничтожат.

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