Олимпиада-2022: Беларусь пока без медалей 3 7.02.2022, 23:02

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Швеция лидирует в медальном зачете.

В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Швеции, Беларусь пока без медалей, передает «Трибуна».

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)

1. Швеция – 3-0-0 (3)

2. Россия – 2-3-2 (7)

3. Нидерланды – 2-2-1 (5)

4. Китай – 2-2-0 (4)

5. Германия – 2-1-0 (3)

6. Норвегия – 2-0-2 (4)

7. Словения – 2-0-1 (3)

8. Италия – 1-3-1 (5)

9. Канада – 1-1-4 (6)

10. Япония – 1-1-2 (4)

11-12. Австралия – 1-0-1 (2)

11-12. Швейцария – 1-0-1 (2)

13. Новая Зеландия - 1-0-0 (1)

14-15. США – 0-3-0 (3)

14-15. Франция – 0-3-0 (3)

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