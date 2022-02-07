Олимпиада-2022: Беларусь пока без медалей

Олимпиада-2022: Беларусь пока без медалей3
- 7.02.2022, 23:02
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Швеция лидирует в медальном зачете.
В Пекине проходят зимние Олимпийские игры. В медальном зачете лидирует сборная Швеции, Беларусь пока без медалей, передает «Трибуна».
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего)
1. Швеция – 3-0-0 (3)
2. Россия – 2-3-2 (7)
3. Нидерланды – 2-2-1 (5)
4. Китай – 2-2-0 (4)
5. Германия – 2-1-0 (3)
6. Норвегия – 2-0-2 (4)
7. Словения – 2-0-1 (3)
8. Италия – 1-3-1 (5)
9. Канада – 1-1-4 (6)
10. Япония – 1-1-2 (4)
11-12. Австралия – 1-0-1 (2)
11-12. Швейцария – 1-0-1 (2)
13. Новая Зеландия - 1-0-0 (1)
14-15. США – 0-3-0 (3)
14-15. Франция – 0-3-0 (3)