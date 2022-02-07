Киев и Варшаву хотят объединить скоростным железнодорожным сообщением 3 7.02.2022, 23:13

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Время в пути будет занимать до четырех часов.

Украина и Польша работают над запуском скоростного железнодорожного сообщения между столицами. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Мининфраструктуры 7 февраля.

"Мы уже синхронизировали наши действия по реализации проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой. Этот проект совместно с Польшей планируем представить на уровне Европейского союза. Также идет подготовка, в том числе и поиск источников финансирования, для реконструкции участка Мальховице – Нижанковичи на украинско-польской границе, который является важным транспортным коридором для наших соседей", – рассказал глава министерства Александр Кубраков по итогам визита в Польшу.

Согласно сообщению ведомства, Украина и Польша работают над планом реализации проекта строительства евроколеи Киев – Варшава.

Этот проект объединит две европейские столицы скоростным транспортом, время в пути будет занимать до четырех часов, отметили в Мининфраструктуры.

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