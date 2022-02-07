ИП предупредили режим 2 7.02.2022, 23:24

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Предпринимателям невозможно вести бизнес.

Индивидуальные предприниматели (ИП) сталкиваются с проблемами при покупке товаров за границей за наличные деньги, в первую очередь — в России. Ипэшники говорят, что в РФ им не хотят продавать товар по «безналу». При этом корпоративные банковские карточки, которые предлагают белорусские чиновники, не решат проблему, убеждены ИП. Они рассказали про эти трудности на одном из последних заседаний специальной рабочей группы при Минэкономики, передает zerkalo.io.

На что жалуются предприниматели

Индивидуальные предприниматели говорят, что для них по-прежнему актуальна проблема покупки товаров за границей за наличные деньги. В первую очередь — в России, где контрагенты не хотят им продавать товар за «безнал».

Напомним, с 9 июля прошлого года ИП при закупке товара за границей не могут рассчитываться наличными.

В этой ситуации предприниматели говорят, что «невозможно вести бизнес в новых условиях». «Они вынуждают мелких предпринимателей приостановить деятельность до разрешения возникших проблем, либо сузить ассортиментный перечень и увеличить цены на реализуемый товар», — заявили ИП на одном из последних заседаний рабочей группы по вопросам деятельности ИП при общественно-консультативном совете по развитию предпринимательства при Минэкономики.

Предприниматели просят рассмотреть возможность покупки товаров в розницу за наличный расчет. При этом они скептически относятся к инициативе чиновников по вводу корпоративных банковских карточек для ИП, чтобы расплачиваться за товар за границей. «Их применение (карточек. — Прим. ред.) затруднительно в связи с возникающими сложностями при получения данных карточек в банках, а также их блокировкой системой безопасности банка при расчете ИП за пределами страны», — говорят ИП. Их также не устраивает размер комиссии, которую банки берут с физлиц (около 16%). Предприниматели считают этот сбор завышенным.

Что говорят чиновники

В Минэкономики ссылаются на позицию Нацбанка — в Беларуси постепенно увеличивают долю безналичных расчетов. Запрет для ИП на расчет наличными при покупке товаров за границей — одна из мер этой политики.

«Необходимость и важность принятого решения обусловлена объективной потребностью в сокращении оборота наличных денег, являющихся основным инструментом обслуживания теневой экономики, повышении прозрачности совершаемых расчетов в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов и легализацией преступных доходов, а также эффективном противодействии функционированию лжепредпринимательских структур», — поясняют в Минэкономики.

В этом ведомстве уточнили, что направили письмо в Нацбанк, в котором просят провести встречу с ИП, чтобы осудить детали, как использовать банковские карточки при покупке товаров за границей. При этом Нацбанк намерены попросить, чтобы тот урегулировал с белорусскими банками «оформления и использования ИП корпоративных банковских карточек».

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