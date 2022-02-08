Путин на встрече с Макроном: Россия будет воевать с Францией 1 8.02.2022, 8:07

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Глава Кремля выступил на пресс-конференции по итогам переговоров.

Если Украина вступит в НАТО и попытается силовым путем вернуть Крым, может начаться военный конфликт с участием Альянса, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщает РБК.

«В доктринальных документа Украины записано, что Россия — противник, и что возвращение Крыма возможно военным путем. Представьте, что Украина — член НАТО. Пятая статья не отменена. Недавно господин Байден сказал, что пятая статья — это абсолютный императив и будет исполнена. Значит, возникнет военная конфротация между Россией и НАТО», — сказал Путин, отвечая на вопрос французского журналиста.

«Я спросил на прошлой конференции — «нам что, воевать с НАТО? ». Но я хочу и вас спросить. Но есть и вторая часть этого вопроса: «А вы хотите воевать с Россией?». Спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсов: «вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? А ведь так оно и будет», — добавил президент России.

Похожим образом Путин поставил вопрос после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Тогда он также напомнил о содержании доктринальных документов Украины, и предложил представить ситуацию, что Украина вступила в НАТО и начала военную операцию в Крыму. «Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — говорил тогда Путин.

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