«У картонного маршала и армия из папье-маше» 1 8.02.2022, 8:21

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Его ждет судьба Назарбаева.

В Беларуси 1 февраля стартовал первый этап совместных белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022». Судя по всему, к военным учениям присоединились и пропагандисты.

Читатели сайта Charter97.org обратили внимание на нестыковки с фейком про «украинский» беспилотник, который «обнаружили» белорусские военные:

«Мозаичный психопат начинал с дохлых крыс в минском водопроводе перед выборами, продолжил фрау А, «прорывом террористов» с оружием через украинскую границу во время протестов тунеядцев и закончил Ником и Майком, языком Азаренка и «украинским беспилотником»».

«Кто ж ему проверит, кроме клинических идиотов? »

«Вот если предположить, что российские войска здесь только для того, чтобы Грызлову проще было выполнить рейдерский захват, то логичный выход для сипатого - это столкнуть их с украинцами. Не исключено, что какой-нибудь снайпер из ОСАМ уже подбирает позицию возле расположения русских. В форме ВСУ и с визиткой Яроша в кармане, безусловно».

«Как я давно говорил: шизофренику нет покоя. Ему нужно спровоцировать вооруженный конфликт на границе. Он будет это пытаться делать всеми способами».

«Сам по себе вопрос - зачем ? сильно удивляет, особенно тем, кто и ответ тут спрогнозировал. Во-первых к приезду тувинца в Минск, во вторых все провокации исходят от одного и того же идиота, который пишет сценарии, повторяю, идиота, который хотел прогнуться перед кремлем как всегда. Заметили все, что ко всем встречам с официальным кремлем готовят провокации, причем смехотворно нелепые, именно накануне, перечислять не буду, их итак все знают».

«Ну все умеет Лукашенко! И Узбекистан предупреждать об американской опасности и предложением вступить Ташкенту в ОДКБ(ха-ха),и отражать яростные атаки поляков на суверенитет Беларуси(15 резиденций Луки),и летательный аппараты сбивать».

«Вот бы еще обещанные 10 лет назад 500 долларов в месяц каждому жителю Беларуси, но что-то идет этот процесс в обратную сторону».

«Навозный жук спешит выслужиться перед хозяином! Думаю, управляли беспилотником Ник и Майк!»

«А я так обеими руками ЗА то, чтобы украинские развед БПЛА присматривали за распоясавшейся рашистской военщиной, только чтоб не удавалось сбивать их».

«Москалям надо втянуть Беларусь в войну - вот они и стараются, а потом москали скажут - нас тут нет».

«Украинский дрон-разведчик», сбитый в Белоруссии, оказался российским дроном «Орлан 10». Минск оконфузился, но все же пытается навести тень на плетень»

«Никакие фейки плешивому не помогут».

«Русские хотят стравить белорусов и украинцев, чтоб мы возненавидели друг друга».

«Информационная война-это первый рычаг давления и промывки для осознания общества, что украинцы для Белорусов враги. Не ведитесь белорусы на это, они будут специально это делать и снимать все эти провокационные сюжеты с целью нас поссорить».

«Не даром Шойгу прилител с утихомирить синепалого таракана, который начал действовать самостоятельно без указания кремлевской моли».

«В РБ сконцентрировано 30 тыс. группировка РФ. Армия таракана - 65 тыс. Чем ближе начало маневров, тем острее у Москвы необходимость поиска повода для приграничного конфликта, который может оказаться разведкой боем»

«Что-то давно «плюшевого десанта» в Беларуси не было. Или запустить массу воздушных змеев на территорию Беларуси. С правильной символикой. Пора взбодрить белорусов, дать им вздох надежды, что их поддерживает весь мир».

«У картонного маршала и армия из папье-маше. Даже на оловянных солдатиков не тянет» , — пишут читатели сайта Charter97.org.

Так же наши читатели высмеяли идею Лукашенко купить всю российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях:

«Интересно, чем Лукарас собирается рассчитываться? Картофельными очистками? Или поцелуями? »

«Значит будут грабить!!! »

«Когда усатый начнет людям уже что-нибудь нужное раздавать, кроме своих долгов? »

«И вы верите, что таракан хочет купить все это дерьмо? Просто, он уже заранее обосновывает невывод кремлевской армии с нашей земли. А вы, наивные, спешите найти источник финансов для этой покупки? Это очередной трюк хитрожопого».

«Как оставить на территории Беларуси войска России. Техника остается. Значит, в любой момент можно перебросить личный состав и вторгнуться в Украину. Возможно, что часть личного состава России оставят в Беларуси. Это все равно. Размещение войск России в Беларуси».

«Это дымовая завеса, чтобы не выводить войска РФ после официального окончания маневров».

«Типа: эту технику мы все равно будем покупать, пусть стоят лагеря дальше».

«Купить, очевидно, с целью перепродать бандформированиям в горячих точках мира, чтобы закупить новую партию золотых унитазов? »

«Пообещал купить всю заехавшую технику, и заодно всех солдат»

«Читайте между строк: рашкины техника и войска останутся в РБ, но вы не подумайте, это не оккупация, мы усе гэта купили... »

«Потом же этими ракетами будет шантажировать россию. вова дай денюх иначе пульну по кремлю. даже спички ему, нельзя в руки давать».

«Как оставить войска России в Беларуси. Оказалось. Нужно их купить якобы».

«Зачем отдалживать, когда можно у белорусов последнее забрать? Что плешивый псих сделает, если, конечно, дотянет до сделующего года. Или еще есть такие, которые сомневаются??? А вот дотянет плешивый или нет - зависит только от Белорусов».

«В принципе его уже никто не о чем не спрашивает. Он просто подстраивается под обстоятельства, мимикрируя под реальность созданную соседями, которые уже полностью здесь. Понятно, что от него ничего уже не зависит. И он знает, что его окружение видит это, выглядывая из под перевернутого высохшего корыта».

«Как только он сдаст страну он некому не нужен будет не ябатькам, ни России. Его ждет судьба Назарбаева», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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