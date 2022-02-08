Мнение: Лукашенко взят на мушку и начинает нервничать 8.02.2022, 8:30

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фото: anadolu agency

Кремль будет «продавать» Европе контроль над диктатором.

Телеграм-канал Сynic проанализировал белорусский блок вопросов, затронутый на переговорах Микрона и Путина в Москве:

— По Беларуси озабоченность вызвали "нейтральный статус" [его отсутствие], ядерное оружие [Путин заверил, что ядерного оружия на территории Беларуси не будет, чем подтвердил наш вывод относительно ценности данной реплики Лукашенко, которая звучала одновременно с желанием поехать в Крым - оба наших скептических возгласа по этому поводу себя полностью подтвердились], транзит [хочется стать площадкой для диалогового процесса], кейс суверенитета и военных антизападных баз [не все публично будет озвучено, но по минскому кейсу стороны остались относительно довольны - Франция получила подтверждение, что через Минск "шатать Европу" Путин не собирается (хотя странно было бы об обратном говорить в рамках переговоров), угрозы европейской безопасности данный трек не несет].

Также, по имеющейся информации, сегодня сигналом по Сирии был в очередной раз подтвержден довод о том, что белорусская армия не является субъектной на территории Беларуси: она подчиняется Москве. Кейсу несколько лет - странно, что всплыла и вызвала такой ажиотаж новость только сегодня: ее все-таки использовали как сигнальную ракету "контроля и подчинения", а не как информационную бомбочку. Именно этот сигнал следовал из операции по якобы украинскому беспилотнику несколькими днями ранее. Причем сигналы транслируются Западу с поиском согласия на "контроль над неадекватным дедом". Последний сам подставляется, позволяя наставлять револьвер...

Ходят слухи, что Кремль будет продавать Европе "контроль за Лукашенко" и/или его уход - все в рамках старых договоренностей между РФ и Байденом + Нуланд. И Запад согласится.

Собственно поэтому Лукашенко и начинает нервничать и пытается вскочить за спину китайского брата Си, полагая, что тот защитит его от Кремля в случае "соглашения на сделку" между РФ и Западом. В принципе Запад согласен, чтобы Москва держала режим на мушке. А Минск теперь по слухам ищет путь для калия в Китай. Более того, Лукашенко намерен слить Москве материалы про связь Мазепина с белорусской оппозицией, чтобы заблокировать поглощение Москвой белорусской калийки. Истерика и так была знатная, а после "разговоров через головы про судьбу Лукашенко" нас ждет адский этап во Дворце.

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