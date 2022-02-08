Байден пообещал положить конец «Северному потоку-2» 8.02.2022, 8:34

Президент США завил об этом канцлеру Германии Олаф Шольцу.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели переговоры. Расшифровка пресс-конференции опубликована на сайте Белого дома.

Американский президент пообещал, что газопровод «Северный поток-2» не будет работать, если Россия «вторгнется» на территорию Украины.

«Если Россия вторгнется, если танки или войска снова пересекут границу Украины, "Северного потока-2" больше не будет. Мы положим этому конец. <…> Я обещаю вам, мы можем это сделать»,— сказал Байден.

Шольц добавил, что страны «будут действовать согласованно» в том, что касается санкций. «Мы примем меры вместе с нашими союзниками, с нашими партнерами, с США, мы предпримем все необходимые шаги», — заявил он.

Байден также сообщил, что провел многочисленные переговоры с российской стороной, в частности, с президентом России Владимиром Путиным.

«Я не думаю, что он сам знает, что он будет делать. <…> Я был очень, очень прямолинеен и резок с президентом Путиным как по телефону, так и лично. Мы введем самые суровые санкции [в случае вторжения России в Украину], которые когда-либо применялись, — экономические санкции, — и за это придется дорого заплатить в будущем».

При этом, как сообщает CNN со ссылкой на источник, встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД ФРГ Анналены Бербок отменена из-за «Северного потока-2» и позиции по поставкам летального оружия. Как заявил собеседник телеканала, Бербок отказалась заявить, что Германия откажется от «Северного потока-2» в случае вторжения России в Украину.

Накануне переговоры провели и президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Они длились больше пяти часов. Лидеры государств обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также договорились работать вместе над гарантиями безопасности. Вместе с тем Путин заявил, что НАТО «продолжает накачивать Украину» вооружениями. По мнению президента Франции, сейчас «напряженность все увеличивается и это все увеличивает риск дестабилизации». Путин и Макрон договорились созвониться после визита президента Франции в Киев.

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