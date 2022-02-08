«Никто не имеет права вмешиваться в то, как ему показывать футбол» 8.02.2022, 8:41

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Александр Ивулин

История Александра Ивулина.

В конце января спортивному журналисту и футболисту «Крумкачей» Александру Ивулину присудили два года колонии. До этого семь месяцев он находился под стражей и не знал, в чем конкретно его обвиняют. Александр смог развить в белорусском обществе интерес к отечественному футболу и сделать его популярным среди болельщиков через Youtube-канал «ЧестнОК». С ведением канала ему помогал Ярослав Писаренко, который знаком с Александром более 10 лет.

«Белсат» поговорил с ним о том, как развивался проект, о поддержке болельщиков и суде над журналистом.

Александр и Ярослав родом из одного города – Орши, познакомились после игры в КВН, которым оба увлекались. Позже оказалось, что таких совместных увлечений гораздо больше, появилась общая компания. После вместе учились на журфаке БГУ и играли за сборную факультета по футболу.

Ярослав рассказывает, что в жизни Саша такой же, как и в видео «ЧестнОК», такой же искренний, и это, пожалуй, и есть его «секрет успеха»:

«В жизни, в работе и отношениях с разными людьми он всегда искренний, всегда говорит то, что думает. Его искренность иногда даже может кого-то обидеть: если Саше что-то не нравится, то он прямо об этом говорит, иногда может не подбирая слов. Так и в работе: если он в восторге от антуража матча, от своего собеседника – то это, конечно, видно. Сейчас эта прямота в стране не котируется и если у человека есть какое-то мнение, которое он говорит искренне, то это, скажем, не про современную Беларусь».

После учебы на факультете журналистки Саша распределился на отработку в Tribuna.com, когда еще можно было проходить распределение в негосударственных изданиях, говорит Ярослав. Проектом «ЧестнОК» он начал заниматься параллельно с работой в спортивном издании. Сначала канал развивался больше как для интереса, но с его профессиональным ростом был и рост тем, которые поднимались. Были не только спортивные, но и социальные вещи, и тогда, наверное, «ЧестнОК» стал забирать больше времени, больше сил, больше нужно было над ним работать. Но с «Трибуны» он не уходил и совмещал проект с работой.

«Ему не нашлось места на стадионах»

Летом 2020-го года Александра лишили аккредитации как представителя издания. Тогда его вызвали на разговор в Федерацию футбола.

«Там ему начали говорить, что “ты там молодец, ты работаешь”, но при этом было что-то вроде: “чего ты лодку раскачиваешь, сиди спокойно”. Это была как такая желтая карточка. Но при этом Саша понимал, что никто не имеет права вмешиваться в то, как ему показывать футбол, о чем ему говорить и какие проблемы поднимать. И в результате этого его лишили аккредитации», – говорит Ярослав.

После этого Александр не мог посещать матчи. По словам Ярослава, один из работников Федерации позвонил ему и сказал, что «не все, кто работает в федерации, вот такие вот». Он даже предложил Саше отдать ему свой пропуск для работников Федерации, чтобы он мог ходить на матчи. Однако в последствии его тоже вынудили уйти.

«Это был такой маразм – канал, который лучше всех в стране показывает футбол, в том числе его популяризирует, ему [Саше] почему-то не нашлось места на стадионах. Это был первый звоночек, что “ЧестнОК”, в той форме, к которой он пришел к 2020 году, был не очень-то желателен, ни в Беларуси, ни в белорусском спорте, ни на белорусских стадионах. Именно со стороны чиновников, со стороны тех, кто руководит всем этим процессом», – делится Ярослав.

Арест Александра и развитие канала

Решение продолжать вести канал после Сашиного ареста оказалось трудным, рассказывает коллега, из-за того, что «ЧестнОК» – это очень авторский проект, который был завязан конкретно на Саше. Ярослав тогда помогал ему в технических моментах, делал редакторскую работу, занимался монтажом. «Изначально казалось, что вся эта история с продолжением, она может просто не получиться. Это как в каком-то сериале в следующей серии меняют главного героя. Это будет сложно смотреть, очень непривычно и странно», – говорит Ярослав.

Изначально не было плана продолжать делать канал. После своих суток Ярослав уехал из страны, но когда узнал, что Сашу переведут в СИЗО и ему предъявлено уголовное обвинение, у него была единственная цель – об этом рассказать. А самый большой и доступный ресурс, где эта история будет максимально актуальна, Youtube-канал «ЧестнОК».

«Когда это все произошло, я накидал в тетради план, что я хочу снять и показать. Потом нашел необходимую технику, заснял и выложил. И, к моему большому удивлению, люди это очень круто восприняли. Возможно, это и такой протест, что как нас не закрывайте, как не мешайте, но все равно это будет. Не будет делать один, будет делать другой, не будет делать другой – будет делать третий.

Это все согласовывалось Сашей, как он на это смотрит, и он не против того, чтобы проект продолжался. Понятно, что он, наверное, делал бы это по-другому. Я делаю это так, как я могу и вижу, но факт в том, что канал будет развиваться, даже частота выхода видео увеличилась. Но когда ты находишься не в стране, это сложность. Плюс признание “экстремистским” ресурсом – это тоже накладывается: ты не можешь в эфире общаться с теми, кто находится в Беларуси, кто-то отказывается», – делится Ярослав.

В конце июня прошлого года на квартире, где жили парни, прошел обыск. Впоследствии их задержали, якобы за вывешенный на окне бчб-флаг. Тогда Александру присудили 30 суток ареста, а Ярославу 15 суток. Однако после них Александр так и не вышел на свободу, став подозреваемым по уголовному делу.

«Мы тогда думали о худших раскладах. Не хотелось нагнетать раньше времени, но знали, что тогда уже разнесли редакцию Tut.by, многих арестовали. Мы не знали, насколько серьезно отнесутся к нам, и я до последнего момента нахождения на Окрестина не был уверен, что меня отпустят. Думал, что могут продлить арест, еще что-то, ведь эту логику понять невозможно, потому что ее просто нет. Мы с Сашей предполагали разные варианты, в том числе что не выйдем и что выйдем, и как тогда себя будем вести. Больше придерживались позиции “что будет, то будет”. Но не было какой-то обреченности и депрессии».

Ярослав рассказывает, что в СИЗО Саша держится нормально, очень бодро.

«На суде было такое показательное выступление, что Саша не сломлен, что он будет в порядке, будет держаться до самого конца и примет любой вариант развития событий. То, что на самом деле он чувствует, знает только он, но в письмах Саша транслирует только сильную позицию. И в такой сложной обстановке и ситуации он сохраняет себя, в нем нет яда, озлобленности».

Весь суд над Сашей Ярослав считает странным, «от начала и до конца». Так, когда в первый день заседания разбирали видео Саши, его Instagram, не говорили, что нашли там какие-то призывы. «Зачем это тогда вообще нужно было обсуждать и показывать? – говорит друг Саши. – Его судили за блокировку дорог, якобы он находился на проезжей части, но это глупость. Неужели все семь месяцев, которые он находился в СИЗО, сторона обвинения нашла только это? И это вся та доказательная база, которую можно было за пару часов сделать. Зачем человека в непонимании и неведении столько времени держать? Его за это время никуда не вызывали – человек просто сидел и вообще не знал, когда он выйдет, что против него хотят делать. Наверное, у них это такая форма давления».

Александра обвинили в нарушении статьи 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них»). Поводом послужила фотография из Instagram Саши на одном из воскресных маршей, якобы он находился на проезжей части. К тому же в суде «Минсктранс» выставил счет журналисту в 39 тысяч рублей якобы за блокировку дорог. Причем стоит отметить, что во время воскресных маршей дорогу изначально блокировали сами сотрудники ГАИ.

Во время перерыва перед вынесением приговора Саша подписал контракт с футбольным клубом «Крумкачы». Ярослав рассказывает, что это была позиция Саши, о его дальнейших планах, что он хочет играть в футбол и популяризировать его для ребят помладше, то, о чем он и говорил и в суде.

По словам Ярослава, родители парня держаться хорошо. «Мама Саши, по крайней мере, когда есть кто-то посторонний, очень сильно держится. Она была на суде и настраивалась на более худший вариант развития событий, на более тяжелый срок, она себя подготовила. Но ты же все равно не знаешь что внутри у человека. Очевидно, что это очень тяжело, потому что Саша – это сын, успешный и хороший человек, мощный профессионал и огромная гордость для родителей. Сашины родители – это простые люди, они на пенсии, и для них непросто наблюдать за тем, как у них забрали сына, непонятно за что, даже толком ничего не объяснив».

Поддержка болельщиков и футболистов

После ареста Саши сборная «Крумкачы», за которую он выступал, поддержала его, выйдя на поле перед игрой c футболкой с цифрой «25» – под таким номером Ивулин выступал за сборную. Футболист выбрал такое число из-за празднования «Дня Воли» 25 марта. Болельщики и спортсмены также поддерживают Александра, а белорусские диаспоры устраивают акции солидарности. Однако он не получил поддержки от тех, ради кого это все делал – белорусских футболистов. Лишь единицы открыто высказались в поддержку журналиста.

«Сейчас все находится на той стадии, когда ждать чего-то от них [футболистов] – это бесполезно, – говорит Ярослав. – Даже когда я сделал выпуск, говорил, что футболисты, которые не поддержали Сашу, они на самом деле не достойны такого освещения, которое Саша для них делал. Возможно, они это и обсуждают, но не публично. Футболисты думают о своих проблемах, что им урезали бюджет и сделали зарплаты не более 8 тысяч. Для них, видимо, это сейчас важнее, чем то, что у родителей забрали сына на два года».

Ярослав рассказывает, что с приговором Александру белорусский футбол потерял большую часть медийности, и сейчас нет ни одного ресурса, который может показать футбольный матч в Беларуси так, чтобы его посмотрело сто тысяч человек.

«В футболе создавались какие-то герои, он показывал футболистов как людей, и за этим было просто интересно наблюдать. И в ближайшее время не появится блогера, который так же бы это делал. Во-первых, потому что освещать уже нечего, а во-вторых – это тоже не понравится Федерации футбола, которая хочет быть таким монополистом, причем таким, который выполняет свою работу достаточно плохо. Поэтому белорусский футбол будет неинтересным, будет блеклым и скучным. Поуходят призраки прошлых успехов, и вообще ничего не останется», – говорит Ярослав.

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