Белорусский самоучка из деревни стал органистом в Варшаве 8.02.2022, 8:54

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Лявон Малиновский

Как он освоил столь сложный инструмент?

Органист белорусской католической общины в Варшаве Лявон Малиновский рассказал «Белсату», как он самостоятельно научился играть на органе и откуда взялось его увлечение белорусским языком.

У Лявона Малиновского нет формального образования органиста. Как он освоил столь сложный инструмент? Каким образом две поездки в Минск вызвали увлечение белорусской культурой и языком?

Об этом Лявон рассказал в программе «Мове нанова». Мы также записали Леонов пение под аккомпанемент органа во время богослужения.

Если будете в Варшаве, посетите костел Святого Александра на площади Трех крестов – послушайте орган и хор.

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