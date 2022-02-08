Белорусский самоучка из деревни стал органистом в Варшаве
- 8.02.2022, 8:54
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Как он освоил столь сложный инструмент?
Органист белорусской католической общины в Варшаве Лявон Малиновский рассказал «Белсату», как он самостоятельно научился играть на органе и откуда взялось его увлечение белорусским языком.
У Лявона Малиновского нет формального образования органиста. Как он освоил столь сложный инструмент? Каким образом две поездки в Минск вызвали увлечение белорусской культурой и языком?
Об этом Лявон рассказал в программе «Мове нанова». Мы также записали Леонов пение под аккомпанемент органа во время богослужения.
Если будете в Варшаве, посетите костел Святого Александра на площади Трех крестов – послушайте орган и хор.