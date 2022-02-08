Как могла выглядеть жизнь на Марсе: ученые показали фото 8.02.2022, 8:58

3,804

Для этого пришлось совершить экспедицию в место с особыми условиями.

Лагуна Кальенте, ярко-синяя и полная токсичных металлов, находится рядом с вершиной вулкана Поас в Коста-Рике.

Помочь найти признаки древней жизни на Красной планете могут суровые условия озера, где температура может колебаться от 38 до 90 градусов по Цельсию, пишет CNN.

На озере происходят частые извержения: подземные воды нагреваются в результате вулканической активности, высвобождая взрывы пепла, камней и пара.

Реклама

Но интересно другое: бактерии Acidiphilium нашли способ жить в этой среде, одной из самых враждебных на нашей планете.

Организмы, которые встречаются в кислых дренажных шахтах, смогли выжить и адаптироваться, несмотря на количество извержений. Даже научились "питаться" серой, железом и мышьяком.

Такое уникальное открытие подсказывает, как могла существовать жизнь на Марсе миллиарды лет назад.

"Если реки на Марсе были нестабильны, а горячие источники были обычным явлением, то, возможно, жизнь в гидротермальной среде — наиболее вероятное место, где жизнь могла существовать", считают исследователи.

Газы из озера создают кислотные дожди и кислотные туманы, нанося вред близлежащим экосистемам и раздражая глаза и легкие людей.

Вероятно, подобное происходило и на Марсе, когда астероиды бомбардировали его, создавая множество кратеров. Ученые хотят изучить их подробнее.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».