Военная помощь: Украина получит «очень интересные вещи» из стран Балтии 8 8.02.2022, 9:04

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На это получено согласие США.

Украина получила согласие США о новых военных поставках. Ожидаются «очень интересные вещи» из стран Балтии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире «Свободы слова».

«Сегодня мы получили согласие США на поставку очень интересных вещей странами Балтии. И в ближайшее время я надеюсь похвастаться перед вами, что получили то, о чем давно мечтали и просили, а нам когда-то говорили, что это невозможно», - заявил министр.

В Украину прибыли восемь самолетов с военной помощью от США, включавшей несколько сотен противотанковых ракетных комплексов Javelin и одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D.

По данным телеканала CNN, в администрации Байдена настроены пессимистично после переговоров с Россией и рассматривают возможность предоставить Украине больше оружия.

Министры обороны стран Балтии в январе сделали совместное заявление о помощи Украине. Украина получит Javelin от Эстонии и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger с ракетами класса « земля-воздух» от Литвы и Латвии.

Украина получила партию помощи от Великобритании, включающую противотанковые комплексы NLAW.

Нидерланды, Канада и Чехия тоже рассматривают возможность предоставления Украине военной помощи.

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