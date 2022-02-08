Политолог: Лукашенко пляшет на сковороде 8 8.02.2022, 9:14

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Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Его уход — один из узелков в геополитической игре.

Политолог Дмитрий Болкунец в своем телеграм-канале написал о международных факторах, ускоряющих уход Лукашенко:

— Судьбу Лукашенко обсуждали Макрон и Путин. Ранее с высокой долей вероятности об этом говорили в Пекине. В ближайшие дни эту тему обязательно поднимет канцлер Германии.

Уход Лукашенко один из узелков в геополитической игре. Будут развязывать. Размен возможен.

Поэтому и пляшет на сковороде.

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