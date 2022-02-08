Между Москвой и Минском опять появился «калий преткновения» 2 8.02.2022, 9:30

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Любопытный отрывок из беседы Путина с Мазепиным.

В отношениях между Москвой и Минском опять появляется «калий преткновения», пишет телеграм-канал paradox _friends.

Лукашенко далеко не случайно вспомнил о причастности Мазепина к финансированию белорусской оппозиции как раз на фоне транспортной блокады, устроенной Западом «Беларуськалию».

Мазепинский визит в Кремль (на который Лукашенко прозрачно намекнул, говоря контактах своих недоброжелателей-бизнесменов с президентом России) состоялся на следующий день после того, как Литва проанонсировала расторжение транзитного договора с белорусским конкурентом «Уралхима».

Причем, на упомянутой аудиенции «калийный магнат» обсуждал с Путиным, в том числе, и ситуацию на мировом рынке удобрений.

И в частности – спрос на них со стороны Китая.

Любопытный отрывок из открытой части этой беседы.

Д. Мазепин: По калию. […] Канада двумя компаниями контролирует 30 процентов, Россия, Белоруссия – по 18 процентов, Китай на внешний рынок не выходит.

В.Путин: Они потребляют все сами.

Д.Мазепин: И еще докупают столько же. Они потребляют 16 миллионов, 8 производят.

В.Путин: Больше всех.

Д.Мазепин: Да.

Исходя из обозначенного расклада, калий может стать для Москвы не менее важным козырем в торге с Пекином, чем энергоносители.

Показательно и то, что первый серьезный (хотя и достаточно быстро купированный) российско-белорусский конфликт из-за калийных активов разгорелся в 2013-м, когда Си, еще только ставший председателем КНР, объявил о геоэкономическом мега-проекте «Один пояс – один путь».

В долгосрочной перспективе эта инициатива скорее в минус России, нежели в плюс.

И с этой точки зрения, демарш Лукашенко, санкционировавшего арест в Минске тогдашнего гендиректора «Уралкалия» Баумгертнера, логично было рассматривать и как проявление фирменной «многовекторности» - попытку разрушить «картельные» построения союзника-соседа в угоду более могущественному восточному контрагенту.

Сегодня западные санкции, казалось бы, делают альянс «Беларуськалия» с «Уралхимом» неизбежным.

Более того, чем больше Россия заинтересована в успешном для нее завершении «спарринга с НАТО» - тем ценнее для нее наличие дополнительного, «калийного», инструмента давления на Китай.

С другой стороны, безоговорочная готовность Лукашенко предоставить свою страну под демонстрацию возможностей ВС РФ тоже крайне важна для Кремля.

На этом, похоже, и играет белорусский правитель, пытаясь, –вне зависимости от очевидного логистического дисконта, – повысить стоимость главного республиканского промышленного актива.

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