«Ему стоит понять»: Байден предупредил Путина 2 8.02.2022, 9:43

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Вторжение в Украину станет «гигантской ошибкой» для Кремля.

Президент США Джо Байден заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин еще сам не решил, нападать ли снова на Украину, и предупредил, что последствия будут «катастрофическими», сообщает nv.ua.

Во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем Байден напомнил, что не раз говорил с Путиным и был с ним прямолинеен: США введут «самые жесткие экономические санкции, и цена будет высокой».

«Я не знаю, принял ли он… Я не знаю, знает ли он сам, что собирается делать. Думаю, ему стоит понять, что [дальнейшее] продвижение в Украину будет гигантской ошибкой. Последствия для Европы и остального мира будут катастрофическими, и он заплатит высокую цену», — сказал глава Белого дома.

Байден добавил, что сейчас у Путина есть силы для нового вторжения, но он не знает, что тот будет делать.

Ранее Джо Байден не исключил, что может ввести санкции лично против Владимира Путина в случае нового вторжения РФ в Украину.

Агентство Reuters сообщало, что российская армия сконцентрировала на границах 70% войск, которые, по мнению Кремля, понадобятся для проведения полномасштабного военного вторжения в Украину.

Угроза вторжения России в Украину

Россия стягивает войска к украинским границам с конца октября 2021 года. По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на 7 февраля вдоль границ Украины со стороны России, Беларуси и ОРДЛО находятся в общей сложности 140 тысяч военных.

В Госдепе США считают, что президент РФ Владимир Путин может решиться на вторжение в Украину до середины февраля. По информации западных СМИ, Россия завершила «последние приготовления ко вторжению». В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власти Украины не видят прямой угрозы вторжения России. По его словам, полномасштабное вторжение физически невозможно и поводов для паники нет.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс жестких мер, чтобы не допустить нового вторжения России в Украину.

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия не заинтересована в войне, но не позволит пренебрегать своими «интересами безопасности». В Кремле требуют от США и НАТО гарантий невступления Украины в Альянс.

3 февраля Алексей Резников заявил, что в последнее время риторика Кремля по отношению к Украине стала менее агрессивной. Он заверил, что вероятность значительной эскалации низкая.

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