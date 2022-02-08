«Россияне прячут технику на территории заброшенных заводов» 18 8.02.2022, 9:52

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фото: svaboda.org

Зачем они это делают?

Российско-белорусские военные учения должны начаться в четверг 10 февраля. В Минск прилетел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В пятницу 4 февраля, через день после визита главы российского Минобороны в Минск, агентство Reuters опубликовало спутниковые снимки, сделанные частной американской компанией Maxar Technologies. На фото можно увидеть большие объединения военной техники у границы Беларуси и Украины — в окрестностях Ельска, Речицы и Лунинца. Фотографии фиксируют технику, присутствие которой на учениях не анонсировалось. Это прежде всего штурмовики Су-25, а также российские ракетные комплексы «Искандер» и реактивные системы залпового огня, замеченные под Ельском. При этом Речица и Ельск официально не анонсировались и как места, где будут проводиться учения.

Как сообщили «Радыё Свабода» очевидцы, в Речице российских военных может быть больше, чем видно на опубликованных Reuters спутниковых фото.

В Речице есть старый гидролизный завод, который обанкротился несколько лет назад. Теперь он заброшен и не работает. По словам жителей города, несколько дней назад помещения завода начали использовать российские военные.

«Там стены с крышами и ангары большие сохранились, - сообщили жители Речицы. - Туда загнали российскую технику. Ее много. И ее не снимешь сверху (со спутника. - Ред.). Местные жители раньше постоянно ходили на территорию заброшенного завода, брали там металл, чтобы сдавать как лом. А теперь по периметру оцепление военными, и пройти на территорию больше нельзя».

Завод базируется на улице Ильича в промышленной зоне. До центра Речицы от него около двух километров, рядом Днепр. По словам жителей Речицы, военную технику из России видели и на территории другого предприятия — бывшего завода «Ритм». В советское время предприятие производило микросхемы для военной техники, обанкротилось в «нулевые». Здания "Ритма" хорошо сохранились.

Сообщения о концентрации военнослужащих у границы с Украиной появились и в Лоевском районе. Как рассказала его жительница, у сотрудников лесхозов начали брать расписки, что они не будут разговаривать с военнослужащими, располагающимися в лесах рядом с Украиной в окрестностях деревни Димомерки.

«Людям дали бумажки подписать, что они не будут по лесу шастать - только по своему участку вырубки, — рассказала собеседница. - А также что не будут общаться с военными».

Лоевский район, как и Речица, не упоминался как место проведения учений. Здесь нет ни железнодорожных, ни других транспортных узлов. От деревни Димомерки до границы с Украиной всего несколько километров. До ближайшего большого украинского города, Чернигова, - около 25 км.

Появляются все новые сообщения о перемещении российских войск по Белорусской железной дороге. Об этом пишут в тематических сообществах в Телеграмме и в соцсетях, публикуя фото поездов с военными вагонами и техникой. В частности, только за выходные российские военные эшелоны видели в Осиповичах, Барановичах, Лиде и в минских Колодищах.

В Марьиной Горке, где находятся белорусские «спецназовские» части, в субботу заметили российскую военную технику с номерами, выданными в Приморском крае России (код 125. — Ред.). О том, что в Беларусь перебрасывают военных с Дальнего Востока, ранее сообщали СМИ со ссылкой на военных экспертов.

Сколько российских военных сейчас на территории Беларуси, точно неизвестно. По международным соглашениям их не должно быть более 13 тысяч человек. На так называемые «Венские соглашения» ОБСЕ ссылаются в министерствах обороны России и Беларуси, когда говорят о «Союзной решимости 2022». Однако по данным, озвученным Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Россия уже переместила на территорию Беларуси около 30 тысяч своих военных. Во всей белорусской армии при этом около 65 тысяч человек, из которых только 45 тысяч — военные, еще 20 тысяч — гражданские специалисты.

Учения «Союзная решимость 2022» должны начаться в четверг 10 февраля. Запланировано, что они продлятся до 20 числа, после чего российские войска должны начать выводить из Беларуси.

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