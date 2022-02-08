Андрей Суздальцев: Увлекательно наблюдать за жизнью «Новинок» в белорусской власти 8 8.02.2022, 10:01

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Андрей Суздальцев

Имеет смысл поручить огнеборцам флот – надводный и подводный.

Лукашенко задумался в отношении оружия, которое необходимо передать в руки пожарникам, пишет российский политолог Андрей Суздальцев.

Учитывая, что пожарники обычно тушат огонь водой, то наверное имеет смысл поручить огнеборцам флот – надводный и подводный. Подводный будет особенно хорош в болотах Полесья на границе с Украиной и на западе, тайно возить калий на Балтику.

Но если серьезно, то даже в годы Второй мировой войны никогда пожарников в действующую армию не записывали, так как они и так были на огненном фронте. Под бомбежкой в Лондоне, Гамбурге, Ленинграде, Москве и Сталинграде спасали людей и тушили, зачастую погибая. Люди героической профессии…

Конечно, увлекательно наблюдать со стороны за жизнью Новинок в центре белорусской столицы, но ведь какая-то граница должна быть. Кого под ружье еще возьмут? Видимо автоматы вручат слесарям и дворникам ЖКХ, затем огнестрельное оружие получат продавцы «Табакерок» и члены БРСМ?

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