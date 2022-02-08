Джонсон заявил об отправке истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу 8.02.2022, 10:09

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Премьер-министр Великобритании опубликовал специальную статью в The Times.

Лондон рассматривает возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС для защиты Юго-Восточной Европы.

Власти Британии изучают возможность отправить в Юго-Восточную Европу истребители Typhoon и военные корабли для защиты союзников по НАТО. Об этом говорится в авторской статье премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, опубликованной на сайте The Times.

"Соединенное Королевство готовится усилить многонациональный батальон НАТО под британским командованием, размещенный в Эстонии. Мы также увеличим наш вклад в осуществление учений Объединенных экспедиционных сил - объединения под командованием Великобритании, в которое входят подразделения из десяти скандинавских и североевропейских стран. Мы рассматриваем возможность задействовать истребители Typhoon Королевских ВВС и корабли Королевских ВМС, чтобы защитить Юго-Восточную Европу", - пишет Джонсон, поясняя, что такие шаги связаны с возможным вторжением России на территорию Украины.

При этом британский премьер выразил уверенность, что дипломатия до сих пор остается тем инструментом, при помощи которого кризис на Украине можно не допустить.

"Я все еще верю в то, что принципиальная и твердая дипломатия может предотвратить этот кризис. Наша глубоко укоренившаяся вера, закрепленная в Уставе ООН и бесчисленных иных юридически обязывающих документах, подписанных Россией, заключается в том, что любая страна обладает правом выбирать свою суверенную судьбу", - написал Джонсон. Условием для успешного диалога он назвал "деэскалацию со стороны России".

Упомянув телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на прошлой неделе, британский премьер рассказал, что упомянул в беседе "об уважении Великобританией России, нашей долговечной памяти о том, как плечом к плечу мы победили фашизм" и его "вере в то, что любые обеспокоенности России могут быть устранены путем открытого и честного диалога".

Джонсон также добавил, что именно поэтому министр обороны Бен Уоллес и министр иностранных дел Лиз Трасс оба скоро отправятся в Москву.

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