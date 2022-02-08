Заявление гражданской кампании «Европейская Беларусь» в связи с угрозой войны в Европе 5 8.02.2022, 10:34

6,918

Нахождение российских войск на территории Беларуси является незаконным.

Гражданская кампания «Европейская Беларусь» выступила с заявлением в связи с поведением на территории Беларуси военных учений «Союзная решимость-2022»:

- На 10 февраля сего года запланировано начало крупномасштабных военных маневров «Союзная решимость-2022» с участием России и Беларуси. До этого в течение нескольких недель в Беларусь эшелонами свозились российские войска и российская военная техника. Руководство России и официальные представители режима Лукашенко скрывают реальные цифры, связанные с маневрами, в рамках которых, по информации официальных лиц США и НАТО, численность российских военнослужащих на территории Беларуси составит 30 тысяч человек, включая морских пехотинцев и десантников (ВДВ).

В маневрах будут задействованы новейшие российские вооружения, такие, как ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Искандер», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь», истребители Су-35, стратегические бомбардировщики Ту-22М3, и другие виды оружия.

По сообщениям белорусского генштаба, в военные учения будут вовлечены почти все вооруженные силы Беларуси, а также части Восточного военного округа, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск России.

Военной активности таких масштабов не было на территории Беларуси со времен «холодной войны».

Эти внеплановые маневры больше всего напоминают подготовку к войне, точнее к военной агрессии России против Украины. На российско-украинской границе и в оккупированном Крыму уже сосредоточено 130-тысячная российская армия. Поступают тревожные сигналы о развертывании российских войск на белорусско-украинской границе, в частности об обустройстве российской авиабазы на заброшенном аэродроме в Зябровке на территории Беларуси в 25 км от украинской границы.

Военная напряженность в одностороннем порядке создана Кремлем, который вновь угрожает независимости и территориториальной целостности Украины, и втягивает в свои опасные планы белорусских военных, которыми, как рабами, нелегитимный диктатор Лукашенко расплачивается за поддержку своего режима.

Заявления официальных лиц России и представителей режима Лукашенко о якобы существующих угрозах Беларуси и России со стороны НАТО или Украины не соответствуют действительности и являются дезинформацией, направленной на разжигание созданного Кремлем конфликта.

В связи со сложившейся ситуацией считаем, что:

- Действия России на территории Беларуси и на границах с Украиной представляют собой угрозу европейской безопасности;

- Единственная реальная угроза независимости и территориальной целостности Беларуси исходит от нелигитимного режима Лукашенко, удерживающего власть в Беларуси с помощью насилия и кремлевской поддержки;

- Беларуси не угрожает ни НАТО, ни отдельные его члены, ни Украина. Более того, именно решимость властей Польши, государства-члена НАТО, помогла предотвратить опасную провокацию Лукашенко на границах с Евросоюзом, которая привела к человеческим жертвам из-за того, что режим Лукашенко цинично использовал мигрантов для создания напряженности на границах Беларуси с Евросоюзом;

- Нахождение российских войск на территории Беларуси является незаконным, так как оно санкционировано нелегитимным Лукашенко, который фальсифицировал все свои «выборы» и с треском проиграл последние из них в 2020 году;

- Незаконное нахождение иностранных войск на территории суверенного государства, в данном случае Беларуси, в международном праве квалифицируется как оккупация, а не как военные маневры, а при агрессивных вооруженных действиях против третьего государства режим Лукашенко становится соучастником военных преступлений;

Исходя из вышеизложенного заявляем:

- о незыблемости принципа независимости Беларуси и о нелегитимности любых решений режима Лукашенко, затрагивающих вопросы независимости;

- о своей полной и безоговорочной поддержке независимости и территориальной целостности Украины;

- о недопустимости любых провокаций со стороны России или режима Лукашенко, которые могли бы привести к вооруженному конфликту, грозящему превратиться в полномасштабную войну в Европе;

- о необходимости вывода всех войск и вооружений Российской Федерации с территории Беларуси в кратчайшие сроки, что будет способствовать де-эскалации напряженности в регионе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».