По старым советским граблям 3 Андрей Никулин

8.02.2022, 10:43

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Андрей Никулин

Сундуки снова открылись, осыпая туземных вождей российскими деньгами.

Советский Союз вплоть до позднейших времен жил идеей мировой революции.

Как государство, построенное на соответствующей политической доктрине он и не мог жить иначе.

Проблема в том, что реализуя свои идеи и установки, помогая царькам, диктаторам и племенным вождям по всему миру, которым для открытия отечественных закромов достаточно было только перекрасится, заучить несколько социалистических мантр и воткнуть в ж..у перья соответствующего цвета Союз выкачивал ресурсы из своей метрополии, истощался, подрывал собственную экономику и все дальше откатывался от возможной победы.

Я не хочу начинать бессмысленный спор на тему того, насколько крепкой, эффективной и толковой была советская система, или наоборот не была таковой. Факт прост - с каждым траншем или началом очередной бессмысленной войны за тысячи километров государство слабело и теряло шанс стать экономически и социально мощнее, чем западные капиталистические конкуренты. И, в итоге, привлекательнее, как модель развития, для наблюдателей со всего мира.

Понятно, что идеология зачастую заставляла идти на порочные шаги, значит в этом оказалась проблема идеологии.

В добавок, кроме нескольких вьетнамских нефтяных концессий и ряда очень спорных восточноевропейских проектов, эффективных только в рамках изначально неэффективного СЭВа представляется крайне сложным назвать примеры успешных в плане чисто финансово-экономической отдачи советских инвестиций вовне. О государственных кредитах "братским режимам" не идет и речи.

Сейчас современная Россия упорно продолжает закрывать незавершенные советские гештальты, двигаясь по той же дороге, усеянной граблями.

Только контекст иной и дым пониже, нет уже даже условных признаков марксизма, хоть как-то формализующих действия новых партнеров. Достаточно просто ругнуть Америку, выказать дежурное почтение Белому Царю и намекнуть на возможность размещения неких баз и правильных голосований в ООН, чтобы сундуки Родины снова открылись, осыпая очередных туземных вождей российскими деньгами.

Печально.

Андрей Никулин, Facebook

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