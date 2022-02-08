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По старым советским граблям

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  • Андрей Никулин
  • 8.02.2022, 10:43
  • 4,388
По старым советским граблям
Андрей Никулин

Сундуки снова открылись, осыпая туземных вождей российскими деньгами.

Советский Союз вплоть до позднейших времен жил идеей мировой революции.

Как государство, построенное на соответствующей политической доктрине он и не мог жить иначе.

Проблема в том, что реализуя свои идеи и установки, помогая царькам, диктаторам и племенным вождям по всему миру, которым для открытия отечественных закромов достаточно было только перекрасится, заучить несколько социалистических мантр и воткнуть в ж..у перья соответствующего цвета Союз выкачивал ресурсы из своей метрополии, истощался, подрывал собственную экономику и все дальше откатывался от возможной победы.

Я не хочу начинать бессмысленный спор на тему того, насколько крепкой, эффективной и толковой была советская система, или наоборот не была таковой. Факт прост - с каждым траншем или началом очередной бессмысленной войны за тысячи километров государство слабело и теряло шанс стать экономически и социально мощнее, чем западные капиталистические конкуренты. И, в итоге, привлекательнее, как модель развития, для наблюдателей со всего мира.

Понятно, что идеология зачастую заставляла идти на порочные шаги, значит в этом оказалась проблема идеологии.

В добавок, кроме нескольких вьетнамских нефтяных концессий и ряда очень спорных восточноевропейских проектов, эффективных только в рамках изначально неэффективного СЭВа представляется крайне сложным назвать примеры успешных в плане чисто финансово-экономической отдачи советских инвестиций вовне. О государственных кредитах "братским режимам" не идет и речи.

Сейчас современная Россия упорно продолжает закрывать незавершенные советские гештальты, двигаясь по той же дороге, усеянной граблями.

Только контекст иной и дым пониже, нет уже даже условных признаков марксизма, хоть как-то формализующих действия новых партнеров. Достаточно просто ругнуть Америку, выказать дежурное почтение Белому Царю и намекнуть на возможность размещения неких баз и правильных голосований в ООН, чтобы сундуки Родины снова открылись, осыпая очередных туземных вождей российскими деньгами.

Печально.

Андрей Никулин, Facebook

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