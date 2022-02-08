Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины2
- 8.02.2022, 10:59
- 1,316
Любое изменение статус-кво в регионе с помощью силы неприемлемо.
Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины
Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.
Об этом сообщает Kyodo News.
В резолюции отмечается, что Токио "серьезно озабочен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".
Резолюция Палаты представителей призвала заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии, ведь "любое изменение статус-кво с помощью силы неприемлемо".
В резолюции подчеркнута позиция Японии относительно того, что она последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Премьер-министр Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" России на Украину во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.