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Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

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  • 8.02.2022, 10:59
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Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины
фото: ap

Любое изменение статус-кво в регионе с помощью силы неприемлемо.

Парламент Японии принял резолюцию в поддержку Украины

Нижняя палата парламента Японии приняла резолюцию, в которой выражается солидарность с Украиной.

Об этом сообщает Kyodo News.

В резолюции отмечается, что Токио "серьезно озабочен и всегда с украинским народом, который надеется на стабильность своей страны и региона".

Резолюция Палаты представителей призвала заинтересованные страны как можно быстрее восстановить стабильность в районах вокруг Украины с помощью дипломатии, ведь "любое изменение статус-кво с помощью силы неприемлемо".

В резолюции подчеркнута позиция Японии относительно того, что она последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Премьер-министр Фумио Кисида пообещал предпринять "решительные действия в ответ на любое нападение" России на Украину во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в конце прошлого месяца.

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