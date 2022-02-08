И генералы заговорили 9 8.02.2022, 11:19

7,094

Леонид Ивашов

Фото: ТАСС

Заявление лидера «Общероссийского офицерского собрания» Леонида Ивашова вызвало резонанс в РФ.

Председатель "Общероссийского офицерского собрания" генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов опубликовал обращение к Владимиру Путину и россиянам, в котором выступил против войны с Украиной: "Война — это неизбежные человеческие жертвы, разрушения, страдания больших масс людей, уничтожение привычного образа жизни, нарушение систем жизнедеятельности государств и народов. Большая война — это огромная трагедия, чье-то тяжелое преступление".

Сайт kasparov.ru собрал реакцию российской блогосферы на заявление Леонида Ивашова.

Аббас Галлямов:

"Ивашов — это вам не Стрелков-Гиркин, это для "патриотического" лагеря фигура, можно сказать, знаковая. Он геополитикой занимался и против расширения НАТО на Восток выступал ещё тогда, когда Путин и слов-то таких не знал.

Тот факт, что в своём сегодняшнем заявлении Ивашов практически неотличим от либерала, — событие если и не знаковое, то, как минимум, незаурядное".

Телеграм-канал "Ваш покорный слуга QR-Кот”:

"Как вам, сограждане, новый этап реконфигурации оппозиции?

Чем так уж сильно отличается заявление генерала Ивашова от заявления Конгресса интеллигенции, например?

Ну, отличается. Однако суть — одна: мы не хотим войны с Украиной.

Происходит примерно то же, что с другими (или не всегда другими) людьми происходило по вопросу QR-кодирования, например. Мы были очень разными и остаемся очень разными. Но по каким-то крайне важным вопросам имеется единство. И есть кое-что еще: в собеседнике-единомышленнике видишь человека. Не функцию, тебе неприятную, а именно человека. Другого. Тем не менее.

Это — очень хорошо. Это и есть тот самый соборно-либеральный этап, о котором говорил еще очень давно Евгений Ихлов".

Андрей Никулин:

"Заявление Ивашова неожиданно прежде всего тем, что мы отвыкли от адекватных, рациональных позиций, которые мог бы озвучивать "национал-патриотический" фланг. Давно уже информация и известия оттуда воспринимаются по принципу "что доброго может прийти из Назарета?". Благо состав регулярных и медийных спикеров постепенно заполнился фриками разнообразных мастей, чьи ужимки и заявления невозможно воспринимать всерьез.

И вот появляется взвешенная, абсолютно адекватная позиция, базирующаяся именно на национальных интересах, а не на бесовщине или паранойе.

А национальные интересы, как мы видим, в реальности у нас одни, без разницы — коммунистов, либералов или государственников. Отказаться от бреда имперщины и геополитики и обратиться, наконец, к себе, к своим собственным накопившимся и нерешенным делам".

Димитрий Саввин:

"А что до обращения генерала Ивашова, который призвал Путина не развязывать войну с Украиной, то в рамках его мировоззренческого дискурса — это хорошее обращение. То есть вообще там есть обильные вкрапления шизы, но для него и иже с ним — вот просто очень хорошо.

Хорошо, но… Но вот только один вопрос: где ж вы были в 2014-м? Тогда-то чего молчали? Ведь принципиальной разницы — никакой.

Но, видимо, тут не про политику и идеологию, тут тупая дрессура: в четырнадцатом году ахвицерское собрание еще не знало, как могут вмазать за аннексию и агрессию, а теперь, на санкционном опыте, что-то стало доходить.

Ну да это для советской армии классическое — не дошло через голову, дойдет через… Ну хотя бы ноги. Так всегда у них работает".

Роман Попков:

"Все удивляются этому заявлению: как так, патриот-имперец, а против войны с Украиной. Радуются, конечно: мол, дело говорит дед. Но все же удивляются.

А я вот ничего удивительного не вижу, потому что варился в красно-коричневой тусовке всю молодость и хорошо ее знаю и помню. Как человек знающий и помнящий отмечу, что вообще-то для всего русского патриотического движа 90-х война с Украиной была абсолютным табу. И это при том, что они конечно же считали и распад СССР и независимость Украины страшной трагедией для себя. Но страшнее независимости Украины для них была только одна вещь — война с Украиной. Потому что "братоубийственная бойня". В этом плане даже заигрывания с темой Крыма-Севастополя хотя и имели место в красно-коричневой печати, но считались тонким льдом — мол, лишь бы не было войны с Украиной.

Пожалуй, впервые открыто допустил возможность именно настоящей войны (ради Крыма-Севастополя) Лимонов. Но Лимонов и НБП в красно-коричневой тусовке считались в общем-то шизиками и едва ли не провокаторами. Да и то потом во время Оранжевой революции НБП встала на проукраинские позиции, задружилась с Корчинским и т.п.

...Тем удивительнее история, которая случилась в 2014 году, когда Кремль и его пропагандисты сумели развернуть всю патриотическую публику против Украины. При помощи пиарщиков-технологов из "правого лагеря" типа Просвирнина, советских агитаторов типа Кургиняна, эфесбешников типа Стрелкова и вновь переобувшегося в кремлевские тапки Лимонова.

...Так что Ивашов — просто реакционер, верный старым патриотическим принципам: не допустить крупномасштабной войны с Украиной. В США типологический аналог Ивашова — какой-нибудь седой отставник, крайний республиканец, желающий сделать Америку великой снова, но ненавидящий федералов и их новые лицемерные войны".

Телеграм-канал "Толкователь":

"Заявление интересное, учитывая ещё и то, Ивашов один из популярных деятелей просоветского, национал-патриотического движения (т.н. левых консерваторов). Похоже, сейчас и в целом патриотический лагерь склоняется к движению за мир.

Всё больше интересно, кто же в итоге сейчас за войну с Украиной?"

Эль Мюрид:

"Открытое письмо генерала Ивашова, конечно, не стало политическим событием. Хотя бы потому, что в России нет политики. Во всяком случае, в том ее определении, которое вкладывается в нормальной жизни в это понятие. В России нет борьбы идей, проецируемой в борьбу за власть для реализации этих идей. Значит, нет политики как таковой.

Но само по себе это письмо выглядит весьма любопытным. Ивашова точно нельзя назвать голубем мира, он — представитель достаточно широкого круга латентных националистов (не в политическом, но в бытовом смысле этого слова — то есть, без фанатизма и флагов, но приземленного и общинно-посконного). И уж если Ивашов говорит примерно такими же словами, с которыми на майках выходила группа "Тату", то это говорит о многом. Безумная политика Кремля, который вкатывает страну в непредсказуемые и рискованные авантюры, достала даже этих людей.

Нужно, кстати, вспомнить, что такая же авантюристическая и бездарная политика последнего царя Николая Второго отвернула от него тогдашних националистов-черносотенцев. И фактически к моменту Февральского переворота Николай остался в вакууме, лишившись поддержки со всех сторон".

Алина Витухновская:

"Я не раз говорила, что не стоит упускать из внимания национал-патриотические силы. С ними надо аккуратно и вдумчиво взаимодействовать. Иначе мы получим "ползучий путч", причем под антипутинскими лозунгами, но не мы будем являться выгодополучателями этих перемен".

Виктор Дубровский:

"Спасибо, генерал Ивашов! При всех различиях наших политических взглядов, я очень благодарен за Ваш голос, поданный против преступной политики нашей власти, держащейся на тотальной лжи".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».