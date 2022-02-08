В белорусских школах появится еще один странный факультатив 6 8.02.2022, 11:40

6,486

Он будет введен у первоклашек.

В белорусских школах появится еще один странный факультатив. На национальном правовом интернет-портале появилось постановление Министерства образования №254, которое утверждает сразу два новых факультатива. Особенно примечателен «К олимпийским вершинам». Он будет введен у первоклашек.

Программа рассчитана на 34 часа, то есть, одно занятие в неделю. Она придумана для создания условий для физического и интеллектуального развития школьников и «раскрывает влияние спорта на формирование здорового образа жизни».

Программа состоит из трех модулей: «Здоровый образ жизни», «Виды спорта» и «Принципы ФэйрПлэй». Последний принцип должен привить школьникам уважение к соперникам, а также уважение к решениям судей. На каждый блок «уважений» отводится по 4 урока, причем по 3 практических в каждом. Это больше, чем отводится, например, на блок «двигательная активность».

При этом на практических занятиях по «уважению» учащиеся будут беседовать по рисунку о понятиях «дружба», «взаимоподдержка», изготовят эмблемы для значка «Играем по правилам», научатся приветствовать соперников жестами и мимикой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».