FT узнало подробности о договоренностях Макрона и Путина по Украине 12 8.02.2022, 11:33

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О чем договорились президент Франции и глава Кремля?

Президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку, которая касается снижения напряженности в ситуации вокруг Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив» по Украине. Также будет продолжен диалог о развертывании российских войск.

Соглашение будет также включать в себя вывод 30 тысяч российских военных из Беларуси в феврале после завершения запланированных учений и договоренность о «структурированном диалоге по коллективной безопасности».

Накануне Макрон побывал с визитом в Москве, где встретился с Путиным.

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