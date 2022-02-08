закрыть
8 февраля 2022, вторник, 12:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

FT узнало подробности о договоренностях Макрона и Путина по Украине

12
  • 8.02.2022, 11:33
  • 5,736
FT узнало подробности о договоренностях Макрона и Путина по Украине

О чем договорились президент Франции и глава Кремля?

Президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку, которая касается снижения напряженности в ситуации вокруг Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив» по Украине. Также будет продолжен диалог о развертывании российских войск.

Соглашение будет также включать в себя вывод 30 тысяч российских военных из Беларуси в феврале после завершения запланированных учений и договоренность о «структурированном диалоге по коллективной безопасности».

Накануне Макрон побывал с визитом в Москве, где встретился с Путиным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу
Заводы опустели: белорусы массово не выходят на работу Артем Черников
Вам шашечки или ехать?
Вам шашечки или ехать? Ирина Халип
Поражение хулигана
Поражение хулигана Валерий Цепкало
То сатьяграха!
То сатьяграха! Андрей Санников