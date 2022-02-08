FT узнало подробности о договоренностях Макрона и Путина по Украине

FT узнало подробности о договоренностях Макрона и Путина по Украине12
- 8.02.2022, 11:33
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О чем договорились президент Франции и глава Кремля?
Президенты Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку, которая касается снижения напряженности в ситуации вокруг Украины, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По словам французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив» по Украине. Также будет продолжен диалог о развертывании российских войск.
Соглашение будет также включать в себя вывод 30 тысяч российских военных из Беларуси в феврале после завершения запланированных учений и договоренность о «структурированном диалоге по коллективной безопасности».
Накануне Макрон побывал с визитом в Москве, где встретился с Путиным.