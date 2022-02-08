Андрюс Кубилюс: Лукашенко должен молиться, чтобы российские войска не начали вторжение 5 8.02.2022, 11:48

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Иначе диктатор станет соучастником военного преступления и будет осужден международным трибуналом в Гааге.

Лукашенко и президент Путин продолжают оккупацию Беларуси. Об этом заявил бывший премьер-министр Литвы, евродепутат Андрюс Кубилюс:

— Лукашенко на протяжении многих лет, со дня основания своего авторитарного режима, был рабом Кремля и бесправным прислужником президента Путина. В 2020 году у него был шанс встать на сторону белорусского народа, но в конечном итоге он решил выступить против своего народа и продолжить служение Кремлю.

Лукашенко, будучи марионеткой президента Путина, не в состоянии ни изменить ни даже противостоять решению Кремля разместить в Беларуси 30 000 военных. Единственное, что смог сделать Лукашенко, это выполнить приказ Кремля. Ему отдали приказ принять в Беларуси наибольшее со времен Холодной войны количество войск, не спрашивая его согласия.

Как бы ни называлось размещение войск, будь то учения или военный союз, Лукашенко будет нести ответственность за последствия такого военного сотрудничества, осуществляемого вопреки воле белорусского народа.

Если президент Путин решит вторгнуться в Украину, он совершит международное преступление и будет осужден международным трибуналом в Гааге. Если это вторжение произойдет с белорусской территории, то Лукашенко станет соучастником военного преступления и также будет осужден вместе с Путиным.

Вот почему Лукашенко должен просто молиться (поскольку у него нет других инструментов влияния на решения Путина), чтобы российские войска на белорусской земле не стали участвовать во вторжении в Украину.

Если российские войска вторгнутся в Украину с территории Беларуси или даже останутся в Беларуси на неограниченный срок в то время, когда в Беларуси отсутствует легитимная власть - это будет фактическим свидетельством того, что Кремль оккупировал Беларусь, а г-н Лукашенко является предателем белорусского государства, и это предательство станет его единственным наследием.

Запад ответит жесткими санкциями на оккупацию Беларуси, как это было в случае с российской оккупацией Крыма в 2014 году. Этот ответ будет включать в себя персональные санкции против кремлевских чиновников, секторальные экономические санкции в отношении России, всеобщую политику непризнания аннексии Беларуси, а также безотлагательное возбуждения дела в международном трибунале для совершения правосудия над Лукашенко за его преступления против народа Беларуси и белорусской государственности.

Если белорусские военные поддержат российское вторжение, их командиры будут сидеть на одной скамье в Гаагском трибунале рядом с Лукашенко и Путиным.

Однако, у руководства институтов государственной власти в Беларуси еще есть возможность не участвовать в военных преступлениях Лукашенко и выбрать другой путь - работать не на диктатора, а на будущее народа Беларуси и на будущее демократической Беларуси.

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