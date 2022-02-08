У берегов Швеции нашли средневековое парусное судно 8.02.2022, 11:54

Фото: University of Gothenburg

Пока неясно, почему корабль затонул.

Дайверы обнаружили старейший шведский парусник — кегг — в провинции Бохуслен около Фьялбака, рыбацкой деревушки на побережье западной Швеции, пишет «Новое время».

Деревня, где нашли корабль, получила свое название от большой скалы, своего рода «горы» (fjäll), которая служила маяком.

Группа дайверов, работающие с археологами из Гетеборгского университета, провели разведку вдоль побережья Бохуслена и обнаружили затонувший корабль. Применение «дендрохронологии» (анализ годичных колец) показало, что образцы деревянного корпуса представляли собой дубовые балки, которые были вырезаны между 1233 и 1240 годами нашей эры, что делает корабль почти 800-летним.

По словам Стаффана фон Арбина, морские археологи назвали загадочный корабль Dyngökoggen, и было установлено, что это корабль — кегг, который широко использовался в Швеции (и на Балтийском море) с начала 12 века. Было обнаружено, что швы между деревянными досками шведского кегга заделаны мхом, что является типичной особенностью конструкции кораблей 13 века. В то время как уцелевшая часть корабля имеет длину около 10 метров и ширину 5 метров.

Изучение образцов древесины, полученных при кораблекрушении шведского корабля, показало, что не только корабль был сделан из дуба, но и дубовые материалы были привезены из северо-западной Германии.

Кегги часто упоминаются в письменных источниках про средневековый Ганзейский союз, но корабли этого типа были обычными в Средние века в северной Европе. Ученые считают, что находка указывает на важность Бохуслена как транзитного маршрута для международной морской торговли этого периода.

Пока неясно, почему корабль затонул. Однако исследование обломков корабля показало заметные свидетельства серьезного пожара.

Как считает морской археолог из университета Гетенберга Стафан фон Арбин, вполне вероятно, что на корабль напали пираты. Письменные источники тех времен сообщают, что на южном побережье Норвегии, и возле Бохуслена в том числе, наблюдалась бурная пиратская активность.

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