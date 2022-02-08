Торговый агент суверенитета Александр Опейкин

8.02.2022, 12:01

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Александр Опейкин

Окружение диктатора — безответственные инфантилы.

Что важно понимать белорусам именно сегодня:

1. Путин пообещал Макрону вывести войска с территории Беларуси. Но не уточнил, когда и при каких обстоятельствах. Обещанного три года ждут, как известно. Беларусь продолжает находиться под очевидной оккупацией.

2. Ранее от ябатек не раз слышал гордое и трепетное определение Лукашенко - «гарант суверенитета», или «гарант конституции». Но теперь становится ясно, что по своим морально-ценностным качествам такой человек не может быть гарантом чего-либо. Правильно будет говорить «торговый агент суверенитета», «копирайтер конституции». Суверенитет для Лукашенко никогда не был личной ценностью, как и белорусскость. Он вообще ненавидит белорусов, белорусскую историю, белорусский язык и все, что связано с культурным достижением белорусского народа. Это адепт БССР. Вся политика Лукашенко, все его мировоззрение, стиль управления и управленческие кадры - это все из 80-х. Эти люди априори не способны зарабатывать, они могут только распродавать и проедать распроданное. Вы думаете, что Лукашенко и его окружение — это строгие, мудрые и дальновидные мужи и дамы? Вы ошибаетесь. Это безответственные инфантилы, подростки в своем сознании, сидящие на шее мамки-народа, так и не сумевшие построить самостоятельную жизнь и дать миру что-то большее природных ресурсов и векселей от дядьки Путина. В личностном плане это пустышки.

3. С «референдумом» надо быть очень аккуратным. Стратегически он не имеет никакого смысла для народа, а является игрой Лукашенко, в которую он всех зовет поиграть. Скорее всего хунта захочет использовать мероприятие для еще одной волны зачистки протестного электората. Вытеснить из страны еще 40-50 тыс. и посадить еще 1-1,5 тыс. человек для них будет только в радость. Идеальное государственное устройство для хунты - это концлагерь. Им и 5 миллионов населения, состоящего из рабов, будет достаточно. Беларусь сегодня стремительно движется к рабовладельческому строю с примесью дремучего абсолютизма.

4. Выступление белорусских спортсменов на Олимпиаде в Пекине не волнует никого вообще. Эти игры запомнятся людям только как «Олимпиада, на которой выступала Анна Сола, и все болели против Алимбековой». Все-таки, в памяти людей остаются не медали, а поступки.

Александр Опейкин, telegram

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