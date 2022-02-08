Минск попал в десятку самых дешевых городов мира для свиданий 2 8.02.2022, 12:16

Сколько стоит романтический вечер?

Минск попал в десятку самых дешевых городов мира для свиданий. Об этом пишет ThinkTanks.by со ссылкой на агентство исследований Picodi.

Для рейтинга его составители взяли условное свидание, которое включает в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино. Цены взяты по состоянию на январь 2022 года и пересчитаны в доллары США по среднему курсу за первую половину января.

Разница между самым дорогим и самым дешевым городами составила 5,1 раза.

Дороже всего такое свидание обойдётся в Цюрихе (Швейцария), Осло (Норвегия) и Хельсинки (Финляндия). Жители этих городов в среднем потратят от 184$ до 226$.

Минск относится к десятке самых дешёвых городов, в которых свидание стоит до 60$, - это 9-е место рейтинга. В беларуской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдётся в 58$ (или 149 рублей). Похожие цены ждут влюблённых в Киеве (Украина), Нур-Султане (Казахстан) и Ханое (Вьетнам). В Париже вечер для двоих будет стоить 126$.

Выгоднее всего ходить на свидания в Боготе (Колумбия) и Стамбуле (Турция). На романтический вечер в этих городах уйдёт 48$ и 44$ соответственно.

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