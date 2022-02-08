Инфляция в Беларуси растет, а пенсии падают 8.02.2022, 12:23

Заметнее всего эти выплаты снизились в Могилевской и Гомельской областях.

В Беларуси в 2021 упали реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию. Это произошло впервые за последние 5 лет. Заметнее всего эти выплаты снизились в Могилевской и Гомельской областях, следует из данных Белстата. Напомним, в прошлом году инфляция разогналась до 10%, а чиновники сэкономили на выплате трудовых пенсий, их повышали всего один раз — в среднем на 6,3%. То есть инфляция «съела» рост этих выплат, пишет zerkalo.io.

Реальные пенсии в 2021 году в целом по стране упали на 3,1% к 2020-му. Они снизились во всех областях, а также в Минске. Заметнее всего эти выплаты снизились в Могилевской и Гомельской областях — на 3,3% и 3,2% соответственно.

Предыдущие четыре года реальные пенсии в Беларуси росли. К примеру, в 2020-м — на 4,2%, в 2019-м — на 8,1%, в 2018-м — на 14,8%, в 2017-м — на 1,2%.

Трудовые пенсии в прошлом году повышали один раз — 1 сентября. Рост составил в среднем 6,3%. Но уже на тот момент по факту сентябрьское повышение «съела» инфляция, которая за 9 месяцев составила 7,5%.

Сколько сэкономили на пенсиях в 2021 году

В прошлом году чиновники решили сократить расходы бюджета фонда на выплату профессиональных пенсий почти на 4,4 миллиона рублей. При этом почти на 181 миллион рублей урезали траты на выплату трудовых пенсий, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной

военной службы и членам их семей, пенсий проходившим альтернативную службу (и членам их семей), соцпенсий, отдельных видов доплат, а также оказание услуг по их выплате.

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