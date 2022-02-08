России возвращают статус «сырьевого придатка» 8.02.2022, 12:22

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Фото: Reuters

Что стоит за поездкой главы Кремля в Пекин?

Зачем Владимир Путин поехал на Олимпиаду в КНР, что не так с новым долгосрочным контрактом "Газпрома" на поставку топлива китайским потребителям и готов ли Пекин заместить поставки высокотехнологичной продукции западных стран, которые могут попасть под международные санкции?

Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" рассуждает экономический публицист Максим Блант.

Начало февраля отчасти можно охарактеризовать одним позднесоветским штампом – "разрядка напряженности". Или попросту "разрядка". До исторической конференции по ядерному разоружению в Рейкьявике, конечно, далеко. И российский бронепоезд на запасный путь никто убирать не торопится. Но опасения, что война разразится со дня на день, несколько поутихли.

Да и какая война, если Верховный главнокомандующий страны отправляется на другой конец мира, за тысячи километров от потенциального театра военных действий. И все для того, чтобы полюбоваться в Китае красочным шоу открытия очередной Олимпиады и пожать протянутую "Великим кормчим", председателем Си Цзиньпином руку дружбы.

К тому же в Москву наперегонки засобирались лидеры ведущих европейских держав. В первой половине месяца Путину наносят визиты президент Франции Эммануэль Макрон (уже 7 февраля) и канцлер Германии Олаф Шольц (на следующей неделе). Оба претендуют на лавры "лучшего переговорщика" и спасителя Европы. Оба будут уговаривать Владимира Путина перестать супить брови и отвести войска от западных границ. А взамен предлагать мелкие, но приятные "плюшки и пряники". А возможно, что и не мелкие.

Развязывать войну, даже не выслушав, что предложат европейские лидеры, по меньшей мере невежливо

Не исключаю, что кто-то из них возьмет на себя письменные обязательства голосовать против вступления Украины в НАТО. То есть пойдет на то, чего Путин с Лавровым безуспешно добивались от американцев. Но даже если этого не произойдет, развязывать войну, даже не выслушав, что предложат европейские лидеры, по меньшей мере невежливо. Так что перспективы обнадеживают. Что не замедлило сказаться на состоянии рубля и российского фондового рынка. Есть, правда, в этой финансово-геополитической "бочке меда" пара ложек дегтя.

Но обо всем по порядку. Вернемся к визиту Владимира Путина в Пекин. Понятно, что полетел он не для того, чтобы полюбоваться проходом по Олимпийскому стадиону украинской сборной под украинским флагом и сборной российских спортсменов – в нейтральном статусе под флагом Олимпийского комитета страны.

Впору где-нибудь в Душанбе или Каире открывать школу демократических ценностей для неразумных американцев

Главной была встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином. По ее результатам на сайте Кремля было опубликовано многостраничное совместное заявление. Значительная часть этого документа состоит из расплывчатых, ни к чему не обязывающих фраз о демократии, многополярности, устойчивом развитии и культурных особенностях. Некоторые пассажи меня откровенно позабавили. Вот, например:

"Россия и Китай, являющиеся мировыми державами с богатым культурным и историческим наследием, имеют глубокие традиции демократии, основанные на тысячелетнем опыте развития", – говорится, в частности, в нем.

Есть в документе и четкие формулировки, полностью исключающие возможность неоднозначной трактовки

Вот как, оказывается. У кого есть тысячелетний опыт развития, у того и демократия с глубокими традициями. Не иначе как тоже тысячелетними. Думаю, руководство Таджикистана, Узбекистана, да и Египта с радостью к этому документу присоединилось. Впору где-нибудь в Душанбе или Каире открывать школу демократических ценностей для неразумных американцев, которые тысячелетним опытом развития похвастаться не могут. Да и Европе есть чему поучиться.

Впрочем, есть в документе и четкие формулировки, полностью исключающие возможность неоднозначной трактовки. Например, в том месте, где говорится о признании Россией Тайваня как части единого и неделимого Китая. О том, какими последствиями для российской экономики грозят такого рода заявления, я расскажу чуть позже.

Сейчас же отмечу, что Крым в заявлении никак не упоминается. Путину пришлось довольствоваться тем, что Китай с неодобрением относится к расширению НАТО на восток. Заявление это и выеденного яйца не стоит. Очевидно, что если дело дойдет до вооруженного противостояния между Россией и Украиной, Пекин предпочтет остаться в стороне и извлечь для себя максимальную выгоду.

Впрочем, кремлевским геостратегам важно было не только заручиться политической поддержкой Пекина, но и продемонстрировать, что никакие санкции России не страшны. Проживем в случае чего и без Америки с Европой. И если в Вашингтоне уже не первую неделю ломают голову над тем, где найти достаточно газа, чтобы поставлять его в Старый свет – в случае перекрытия вентиля Россией, то в Москве всеми силами демонстрируют, что без покупателей российские углеводороды не останутся.

Поэтому Путин прихватил с собой в Пекин руководителей "Газпрома" и "Роснефти" Алексея Миллера и Игоря Сечина. А те подписали долгосрочные контракты с китайской государственной нефтегазовой компанией CNPC. Цифры прозвучали громкие – сплошь миллионы и миллиарды. Хотя при ближайшем рассмотрении возникают вопросы. Особенно к контракту "Газпрома". Единственная точная информация заключается в том, что российская компания договорилась о дополнительных ежегодных поставках в объеме 10 миллиардов кубометров газа. Причем платить китайцы будут не долларами. Но и не рублями, и даже не юанями. А евро, что не слишком отвечает всем разговорам о переходе к расчетам в национальных валютах.

Со сроками тоже получилась некоторая путаница. Сначала все агентства сообщили о 30-летнем контракте. А потом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что речь идет о 25 годах. Такая неразбериха объясняется просто. Действовать соглашение будет не с прошлой пятницы (дня подписания), а с того момента, когда заработает вторая ветка газопровода "Сила Сибири", которая пройдет через Монголию. И ветку эту еще только предстоит построить.

Кроме того, 10 миллиардов кубометров в год – это совсем не ответ на вопрос, куда девать газ, если Европа научится как-то без него справляться. Даже в прошлом году "Газпром" отправил в ЕС в 15 раз больше – около 150 миллиардов кубометров. Что же до Китая, то с ним у компании уже есть долгосрочный контракт на поставку 38 миллиардов кубометров в год. Вот только обеспечить эти поставки "Газпром" пока не в состоянии. Трубу-то до Китая проложили. А вот месторождения все никак не освоят. Так что в прошлом году по "Силе Сибири" удалось прокачать немногим более 10 миллиардов кубометров.

Что касается "Роснефти", то госкомпания заключила контракт на поставку 100 миллионов тонн нефти в течение 10 лет. По нынешним ценам это около 80 миллиардов долларов. Проблема в том, что и тут проще обещать, чем сделать. В Европу сырье течет по проложенной еще в советские времена системе нефтепроводов. А в Китай поставлять придется как-то по-другому. Либо морем, либо по железной дороге. А это дополнительные расходы.

Наконец, третья, но едва ли не самая важная миссия поездки Путина в Пекин заключалась в том, чтобы согласовать наращивание поставок китайских товаров, особенно электроники. "Роснефть" даже договорилась о том, что попавшая под американские санкции компания Huawei займется ее цифровой трансформацией.

Для российской экономики это может оказаться критически важным. Поскольку американцы, похоже, нащупали меры, которые могут вернуть Россию в состояние "сырьевого придатка". Правда, теперь уже китайского.

3 февраля, то есть за день до отлета Владимира Путина в Пекин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы рассматривать варианты введения новых антироссийских санкций вне зависимости от того, как будет развиваться украинский кризис. Иными словами, речь может идти о превентивных ограничениях. Причем одной из мер может стать запрет на поставки в Россию микрочипов. И речь идет и о чипах иностранных компаний, выпущенных на американском оборудовании. В том, чем России это грозит, разбирался Артем Радыгин:

У кого-то может возникнуть вопрос, не возмутятся ли тайваньские производители микрочипов (а на Тайвань приходится четверть их мирового производства) тем, что их лишают российского рынка. Думаю, не возмутятся. Скорее наоборот – вздохнут с облегчением. Причин несколько.

Во-первых, в результате пандемии и нарушения цепочек поставок на рынке микрочипов возник острый дефицит, который до сих пор не ликвидирован. Уже в прошлом году это сказалось на многих отраслях – от производства автомобилей до выпуска видеокарт. И если поставки в Россию придется прекратить, не придется думать, перед кем выполнять обязательства, а кого оставить без чипов, ссылаясь на обстоятельства.

Во-вторых, Россия только еще стремится стать высокотехнологичной сверхдержавой. Пока же местный рынок не так значим, как хотелось бы, и им можно временно пожертвовать, чтобы не портить отношения с американцами.

Наконец, в-третьих, реакции Тайваня на безоговорочное признание Путиным Тайваня неотъемлемой частью Китая пока не последовало, но не думаю, что эта реакция будет благосклонной.

Кстати, первые два пункта относятся не только к Тайваню. В равной степени это же можно сказать и про Южную Корею, и про Сингапур. Да и китайские компании едва ли будут рисковать снова оказаться под американскими санкциями. Как показывает практика, Пекин неукоснительно выполняет все западные ограничения в отношении России.

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