«Пусть дадут молодежи работу!»: в Казахстане возобновились протесты рабочих 8.02.2022, 12:33

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Люди будут бастовать до тех пор, пока их требования не удовлетворят полностью.

На западе Казахстана вновь начались митинги и забастовки рабочих. Люди требуют повышения заработной платы и официального трудоустройства на предприятия нефтяной отрасли, чтобы их включали в штат.

Протесты продолжаются несмотря на жесткое подавление властями январских митингов: местные власти пока не идут на конфронтацию с забастовщиками.

Протесты рабочих в Казахстане были массовым явлением в 2021 году. Телеканал "Настоящее Время" неоднократно о них рассказывал: центром протестов стал нефтедобывающий Жанаозен и в целом Мангистауская область на западе страны.

В Актау, областном центре Мангистауской области, в начале февраля забастовку организовали сотни работников одного из предприятий госкомпании "Казатомпром". Люди требуют повысить им зарплату вдвое. После того как люди вышли на протесты 2 февраля, руководство "Казатомпрома" собрало примирительную комиссию и предложило бастующим увеличить оклад на 30%.

"Руководство МАЭК с 1 марта 2022 года повышает заработную плату, вводит пособие на оздоровление в размере одного оклада, премии к праздникам (8 марта, Наурыз, День независимости, День энергетика", – объявил Талгат Есентугелов, генеральный директор ТОО "МАЭК-Казатомпром".

Но рабочих такие предложения не устроили: они заявили, что будут бастовать до тех пор, пока их требования не удовлетворят полностью, и готовятся к затяжной стачке.

Не утихают протесты и в другом городе Мангистауской области – Жанаозене. Там горожане, преимущественно молодежь, обратились к президенту Токаеву. Они требуют прекратить практику аутсорсинга на нефтесервисных предприятиях региона, при котором рабочих нанимают через сторонние компании-"прокладки", а не в штат: это позволяет экономить на зарплате и быстро увольнять сотрудников. Другая часть протестующих жалуется на разработанную чиновниками схему по приему на работу: они утверждают, что из-за этого они годами стоят в очереди, ожидая вакансий.

"Пусть дадут молодежи работу. Это единственная просьба, единственное пожелание. Только работа, лишнего ничего нам не нужно", – говорит одна из участниц протеста в Жанаозене.

Нескольким протестующим удалось пробиться в здание городской администрации, где они выдвинули требования местным чиновникам. Глава городской администрации Жанаозена Максат Ибагаров в ответ объявил, что чиновникам нужно три недели на принятие решений.

"Мы, как государственный орган, готовы обсудить проблемные вопросы. Но для этого нам нужно сесть за стол переговоров, подключить к обсуждению чиновников областного уровня, представителей национальной компании "КазМунайгаз", чтобы выработать совместное решение, которое устроит всех", – заявил он.

К протестам постепенно снова присоединяются работники других нефтесервисных организаций Жанаозена. Однако экономист Айдар Алибаев замечает, что большинство иностранных и государственных компаний в Казахстане не сделали выводов из январских протестов и не хотят удовлетворять требования рабочих повысить зарплату и улучшить условия труда. К чему это может привести и насколько массовыми будут забастовки?

Рабочие также требуют включения их в штат предприятий и повышения заработной платы. Местные чиновники, очевидно, боятся повторения январских событий, поэтому на конфронтацию с протестующими пока не идут.

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