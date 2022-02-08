Экс-сотрудник МВД: Силовики боятся носить форму и много пьют 5 8.02.2022, 12:31

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В силовых органах царит постоянный страх.

Экс-сотрудник уголовного розыска Сергей [имя изменено по просьбе собеседника] уехал в Киев в конце февраля 2021-го. Решение принял после определенных «сигналов»: появилась перспектива вызова в «органы».

В интервью «Еврорадио» он рассказал, что многие силовики все-таки чувствуют какие-то перемены:

«Есть стеснение носить форму, чтобы люди знали, где работаешь. Многие уже не так охотно рассказывают, что они работают в милиции, потому что непонятно, какая реакция у других людей. Боятся соседей, есть постоянный страх. А, еще вот, кстати, про настроение в коллективе: пить стали очень много. Не могу сказать вообще за всех, говорю за свое подразделение».

По мнению Сергея, «некомплект» силовиков — понятие относительное. Его создает количество ненужной работы. Потому что при таком количестве силовиков, как у нас, как в принципе может быть некомплект? А так да, действующие сотрудники перегружены. Сергею рассказывали, что в подразделениях криминальной милиции стараются оптимизировать процессы.

Оптимизация процессов выглядит по-разному: с одной стороны, уменьшение бумагооборота, но, с другой стороны, теперь сотрудники могут писать те же протоколы в любом виде, и суды их «не так пристально читают». Иначе могут работать с той же криминальной милицией: оказывают давление на людей, пользуясь «моментом».

«Говорят «понимаешь, время сейчас такое, мало ли ты в чем еще замешан». А человека и так колбасит, он понимает, что его можно взять за все подряд. Фактически полномочий стало больше за счет этого», — объясняет Сергей.

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