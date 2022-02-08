Акробатический номер белоруски из испанского шоу талантов набрал пять миллионов просмотров 8.02.2022, 12:33

1,868

В чем его необычность?

Акробатический номер Полины Карвовской из Беларуси в седьмом сезоне испанского шоу талантов Got Talent посмотрели более пяти миллионов раз.

25-летняя акробатка продемонстрировала необычный номер: она парила над сценой на тросе, который был прикреплен к прическе девушки.

Белоруска Полина Карвовская живет в Германии. Из ее социальных сетей следует, что девушка родом из города Дзержинска, сейчас работает в тематическом парке развлечений Europa Park, который находится в немецком городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Полина осваивала хореографию в Минском государственном колледже искусств, работала артистом балета в Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, в хореографическом ансамбле «Хорошки», в Белгосцирке.

Победителями седьмого сезона стали также акробаты – семейная пара цирковых воздушных гимнастов Duo Turkeev из Румынии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».