Акробатический номер белоруски из испанского шоу талантов набрал пять миллионов просмотров
- 8.02.2022, 12:33
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В чем его необычность?
Акробатический номер Полины Карвовской из Беларуси в седьмом сезоне испанского шоу талантов Got Talent посмотрели более пяти миллионов раз.
25-летняя акробатка продемонстрировала необычный номер: она парила над сценой на тросе, который был прикреплен к прическе девушки.
Белоруска Полина Карвовская живет в Германии. Из ее социальных сетей следует, что девушка родом из города Дзержинска, сейчас работает в тематическом парке развлечений Europa Park, который находится в немецком городе Руст в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Полина осваивала хореографию в Минском государственном колледже искусств, работала артистом балета в Академическом ансамбле песни и танца Вооруженных Сил Беларуси, в хореографическом ансамбле «Хорошки», в Белгосцирке.
Победителями седьмого сезона стали также акробаты – семейная пара цирковых воздушных гимнастов Duo Turkeev из Румынии.