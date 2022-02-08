Белые медведи облюбовали заброшенную метеостанцию в Чукотском море 1 8.02.2022, 12:39

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Фото: Dmitri Kokh

Необычные кадры с острова Колючин.

В сентябре 2021 года российский фотограф Дмитрий Кох путешествовал по островам Чукотского моря, окраинного моря Северного Ледовитого океана, которое находится между Россией и Аляской. Поскольку это самая дальняя и восточная часть российской Арктики, то до этого места очень трудно добраться, пишет сайт err.ee.

Но, по словам фотографа, это место также трудно и забыть.

Однажды судно подошло к небольшому острову Колючин, чтобы укрыться от бури.

"Колючин известен полярной метеостанцией, которая работала на нем в советское время. Хотя станцию закрыли в 1992 году, заброшенная деревня до сих пор стоит на острове. Штормовой ветер, дождь и заброшенные строения на скалистых берегах делали происходящее сюрреалистичным. Внезапно мы заметили движение в окнах домов. Кто-то достал бинокль, и мы увидели головы белых медведей! Туман, давно покинутое людьми место, белые медведи - идеальная обстановка", - написал Кох.

Все снимки россиянин сделал с помощью квадрокоптера.

Остров Колючин находится всего в 11 километрах к северу от Чукотского полуострова в России, этот крошечный покрытый тундрой остров имеет длину 4,5 километра и максимальную ширину всего 1,5 километра. Остров Колючин, а также Коса Беляка входят в национальный парк "Берингия".

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