Белорус и белоруска напали на прокурора 1 8.02.2022, 12:55

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Инцидент произошел в Наровле.

Генпрокуратура рассказала, какой приговор вынес суд двум белорусам, напавшим на прокурора. И этот приговор довольно удивителен.

В ноябре прошло года в Наровле (Гомельская область) некто 22-летний Ж. и его знакомая 19-летня К. вместе с еще некими лицами распивали спиртные напитки. А потом «учинили потасовку» на улице Комсомольской.

Тут как раз случился районный прокурор и потребовал прекратить драку. При этом он представился и вызвал милицию. Но, как говорится в материалах дела, «обвиняемые применили в отношении прокурора физическую силу».

Пострадал ли при этом прокурор и как именно пострадал — не сообщается.

Суд Мозырского района вынес приговор по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Гражданину Ж. назначили 3 месяца ареста, а гражданке К. — штраф в 40 базовых величин (1.280 рублей).

Этот приговор выглядит очень мягким на фоне тех, что выносят сторонникам перемен. Например, в декабре прошлого года на бывшего гродненского спасателя Александра Курганского завели дело по двум статьям. Все, что он сделал, — это всего лишь поставил в соцсетях лайк под комментарием к записи про перестрелку на улице Якубовского в Минске.

А вчера КВНщику из Пинска присудили 2 года колонии за комментарий с шуткой, звучавшей раньше в программе КВН на российском телевидении. Это был перефразированный припев известной детской песни «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма про Чебурашку.

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