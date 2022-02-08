Эстония передала Украине треть своих «Джавелинов»
- 8.02.2022, 13:06
Cпикер Верховной Рады назвал это поразительным поступком.
Украина получила треть от всех противотанковых ракетных комплексов Джавелин, которые есть в распоряжении Вооруженных Сил Эстонии, сообщает nv.ua.
Об этом после встречи с главой эстонского парламента Юри Ратасом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
«Некоторые поступки со стороны наших друзей, эстонских коллег, они поражают. Как пример, и мы об этом говорили, я особенно благодарен, когда наши коллеги передают Украине треть своих Джавелинов, которые у них есть, для того, чтобы поддержать нашу независимость и демократию», — подчеркнул Стефанчук.