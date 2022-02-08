Эстония передала Украине треть своих «Джавелинов» 8.02.2022, 13:06

Cпикер Верховной Рады назвал это поразительным поступком.

Украина получила треть от всех противотанковых ракетных комплексов Джавелин, которые есть в распоряжении Вооруженных Сил Эстонии, сообщает nv.ua.

Об этом после встречи с главой эстонского парламента Юри Ратасом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

«Некоторые поступки со стороны наших друзей, эстонских коллег, они поражают. Как пример, и мы об этом говорили, я особенно благодарен, когда наши коллеги передают Украине треть своих Джавелинов, которые у них есть, для того, чтобы поддержать нашу независимость и демократию», — подчеркнул Стефанчук.

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