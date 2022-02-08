Генерал-полковник Леонид Ивашов: 76% отставных офицеров поддержали мое заявление 40 8.02.2022, 13:23

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Леонид Ивашов

Российский генерал выступил против войны с Украиной и призвал Путина уйти в отставку.

Российский генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной. Свое заявление офицер, известный своими просоветскими и патриотическими взглядами, сделал в качестве председателя «Общероссийского офицерского собрания».

В эфире «Эха Москвы» он оценил риски и последствия военного вторжения, возложил ответственность за эскалацию на президента Путина и потребовал его отставки.

— Это антивоенное заявление. 76% наших респондентов, наших коллег из России, они поддержали однозначно. Некоторые просили что-то смягчить, а некоторые наоборот — ужесточить, не только в отставку, но и к ответственности и так далее. Этот вариант был подписан и я его подписал.

Напомним, председатель «Общероссийского офицерского Собрания» генерал-полковник Леонид Ивашов обратился к российским военным и Путину:

— От президента РФ, мы офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку.

Обращаемся к всем военнослужащим запаса и в отставке, гражданам России с рекомендацией проявить бдительность, организованность, поддержать требования Совета Общероссийского офицерского собрания, активно выступать против пропаганды и развязывания войны, не допустить внутреннего гражданского конфликта с применением военной силы.

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