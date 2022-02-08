Генерал ФСБ поддержал заявление генерал-полковника Ивашова против войны и Путина 8 8.02.2022, 13:28

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Евгений Савостьянов

Фото: РИА «Новости»

России нужен мир.

Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал генерал-полковника в отставке, председателя «Общероссийского офицерского собрания» (ООС) Леонида Ивашова, который выступил против войны России с Украиной и от имени российских офицеров потребовал отставки президента РФ Владимира Путина.

По мнению Савостьянова, обращение Ивашова совпадает с требованиями демократической общественности «Мир — России! Мир — Украине! Мир — всем!».

«Обращение Ивашова доказывает: патриотами России являются не те, кто, разбрызгивая слюни, колотит в барабан войны и нагнетает военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой, а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, поселков и деревень нашей страны, — написал бывший чекист в Facebook. — Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти ее вождей — вот истинно патриотическое требование, объединяющее честных и ответственных людей, пусть и разных взглядов!».

Савостьянов добавил, что Ивашов ранее был «воинственен и агрессивен, но теперь понял, что в интересах народа — мир» и его позиция должна находить отклик в обществе.

В своем обращении к народу и Путину Ивашов напомнил, что ранее Россия и СССР вели «вынужденные (справедливые) войны», когда «иного выхода не оставалось». Сегодня существованию страны угрожает устойчивая «деградация жизненно важных сфер», в том числе демографии. По мнению генерал-полковника в отставке, это «угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества»: система управления и власти недееспособна и не профессиональна, а люди пассивны.

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Отставной офицер не отрицает внешние угрозы, но они «не являются сейчас критическими». По его словам, нагнетаемая вокруг Украины ситуация носит «искусственный, корыстный характер для неких внутренних сил» в России. «Попытки через ультиматум и угрозы применения силы заставить «полюбить» РФ и ее руководство бессмысленны и крайне опасны», — заявил Ивашов.

Применение силы против Украины, продолжает он, «поставит под вопрос существование самой России как государства», «навсегда сделает русских и украинцев смертельными врагами», приведет к большим потерям с обеих сторон и вступлению в конфликт стран НАТО. Россия при этом столкнется с тяжелейшими санкциями, превратится «в изгоя мирового сообщества» и может в конечном счете потерять независимость.

Резюмируя, Ивашов в своем обращении высказывает мнение, что российские власти провоцируют «напряженность на грани войны», чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем и системного кризиса.

«Война является тем средством, которое решит эту задачу с целью удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства. Другого объяснения мы предположить не можем», — пишет глава ООС. От имени офицеров России он потребовал, чтобы Путин отказался «от преступной политики провоцирования войны» и ушел в отставку.

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