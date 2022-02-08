Показательный февраль для авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» 7 Александр Коваленко

8.02.2022, 13:45

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Проще было продать под казино.

В конце прошлого года, генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил, что тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в феврале 2022 года будет заведен в модернизированный сухой док «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка». Заявление было достаточно смелое, с учетом степени готовности сухого дока, адаптация которого под авианесущий крейсер сопровождалась чередой скандалов.

И буквально на днях в открытых источниках появились новые фото ремонтируемого и модернизируемого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», которые ровным счетом не отличались от того, что мы могли наблюдать в январе 2021 года. И 2020 года…

Фактически, работы на крейсере словно заморозились и если ведутся, то настолько незначительные, что их ход, в принципе не просматривается.

В своих материалах, посвященных авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», в особенности его ремонту, я отмечал, что процесс модернизации и восстановления данного корабля может принять бесконечный характер. Бесконечный, поскольку завершение ремонтных работ, по тем или иным причинам, будет регулярно сдвигаться.

И я не удивлюсь, если прозвучавшее не так давно обещание Алексея Рахманова вывести «Адмирала Кузнецова» в сухой док в феврале 2022 года так и останется всего лишь обещанием.

Напомню, что в апреле 2018 года Минобороны РФ, после почти годичной задержки, наконец-то заключило с ОСК контракт на выполнение работ по ремонту и модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В 2019 году президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что план по проведению ремонтных работ авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» готов и завершится ремонт в 2021 году. В том же году заместитель министра обороны России Алексей Криворучко, сообщил о том, что ремонт крейсера затянется до конца 2022 года, без учета цикла послеремонтных испытаний (от полугода до года).

Теперь же, если крейсер не будет выведен в сухой док в этом месяце и в последующие, говорить о завершении ремонта в 2022 году и вовсе не приходится.

В 2018 году я был полностью уверен в том, что Россия не сможет осилить ремонт и тем более модернизацию “Адмирала Кузнецова” в срок, и я оказался прав. Теперь я уверен в том, что вывод крейсера в сухой док в феврале 2022 года не будет произведен. Окажусь ли я прав на этот раз? Покажет время.

По крайней мере, не могу не вспомнить свой материал 2019 года «Проще продать под казино, или о бесконечном ремонте «Адмирала Кузнецова». И вправду, проще было продать под казино.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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