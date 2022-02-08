Карма или судьба? 6 Михаил Миронович, «Салідарнасць»

8.02.2022, 13:58

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Динара Алимбекова

Где потерялись миллиметры, лишившие Алимбекову олимпийского золота.

Индивидуальная гонка на Олимпиаде-2022 вполне могла закончиться победой биатлонистки, выступающей за сборную Беларуси. Но не судьба.

Динара Алимбекова идеально отстрелялась на трех огневых рубежах и шла по дистанции первой. Оставалось не дать маху на последней «стойке».

Первый выстрел был точен. Второй и третий – тоже. От олимпийского золота Алимбекову отделяли два точных попадания.

Но предпоследняя пуля мишень не закрыла. И вместо первого места спортсменка из Беларуси оказалась в итоговом протоколе на пятом.

Постфактум выяснилась деталь, которая придает этой истории чуть ли не мистическую составляющую.

– Райни Гесвайнер, корректировавший стрельбу, уже сказал: мой злосчастный промах – это досадно не закрывшийся габарит, – сказала Алимбекова.

Поясним: габарит – это попадание пули в край мишени, которая в таком случае может закрыться или не закрыться в зависимости от везения. От Алимбековой удача в понедельник отвернулась. Ей не хватило миллиметров, чтобы завоевать золотую олимпийскую медаль.

Случайность? Возможно. Или всё-таки сыграло роль то, что множество белорусских болельщиков не желали Алимбековой успеха?..

Это уникальная ситуация. Во всем мире спорт объединяет. Так было и в Беларуси до августа 2020-го. Болельщики разных политических убеждений в дни важных соревнований дружно желали побед атлетам-соотечественникам.

Но беспредел, начавшийся полтора года назад и продолжающийся до сих пор, обрушил единство. Теперь многие любители спорта, ненавидящие нынешнего правителя Беларуси, распространяют это отношение на спортсменов, выступивших на стороне Александра Лукашенко.

Алимбекова тоже числится среди подписантов провластного письма. И её неудача порадовала многих, оставивших по этому поводу свои комментарии на спортивных форумах и в социальных сетях. Слишком многих.

У Алимбековой еще будут шансы увезти медаль с Олимпиады-2022: впереди четыре гонки. И, конечно, нельзя абсолютизировать фактор наличия/отсутствия/недостатка болельщицкой поддержки.

Но приходится констатировать, что подобные казусы в последнее время выстраиваются в ряд. Минувшим летом у второй ракетки мира Арины Соболенко «не закрылся габарит» на Олимпиаде в Токио: она проиграла на тай-брейке значительно менее рейтинговой теннисистке и потеряла шансы на медаль. Хоккейная сборная Беларуси до последних секунд отборочного турнира на Игры претендовала на путевку в Пекин – и тоже облом.

В истории белорусского спорта 2021-й отмечен и победами, но крупных обломов было как никогда много. Начало 2022-го тоже не слишком задалось: та же Соболенко оконфузилась на одном из четырех важнейших турниров – Australian Open – проиграв сопернице, которая даже в сотню сильнейших не входит. И снова на теннисном «габарите» – тай-брейке! Теперь в копилку невезения добавился кейс Алимбековой в «индивидуалке».

Тенденция, однако.

Михаил Миронович, «Салідарнасць»

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